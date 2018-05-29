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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право аттестации специалистов неразрушающего контроля

    Открытый запрос предложений на право аттестации специалистов неразрушающего контроля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2018 10:0029.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817483Дата и время окончания срока приема заявок Аттестация специалистов неразрушающего контроляСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817483

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право аттестации специалистов неразрушающего контроля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 16:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Контактный телефон

    +7 812 448-22-09 доб. 2363

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    j.gutovskaya@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гутовская Юлия Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аттестация специалистов неразрушающего контроля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2018 10:00 GMT +329.05.2018 10:0029.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817483Дата и время окончания срока приема заявок Аттестация специалистов неразрушающего контроляСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2018 10:0029.05.2018 10:0029.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817483Дата и время вскрытия заявок Аттестация специалистов неразрушающего контроляСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2018 18:0029.05.2018 18:0029.05.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817483Подведение итогов не позднее Аттестация специалистов неразрушающего контроляСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201829.05.2018 18:0029.05.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817483Подведение итогов не позднее Аттестация специалистов неразрушающего контроляСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аттестация специалистов неразрушающего контроля

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НЗЛ
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Классификатор ОКПД2

    85.42.19.000

    Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "аттестация"

    Кол-во: 0

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