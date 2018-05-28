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Номер извещения
ГП817479
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право поставки лома стальной марки 2А ГОСТ 2787-75
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 16:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Контактный телефон
+7 812 372-58-81 доб. 1215
Факс
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Адрес электронной почты
Alexand.ivanov@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Александр Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка- Лом стальной марки 2А ГОСТ 2787-75
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2018 12:00 GMT +328.05.2018 12:0028.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817479Дата и время окончания срока приема заявок Поставка- Лом стальной марки 2А ГОСТ 2787-75 Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2018 12:0028.05.2018 12:0028.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817479Дата и время вскрытия заявок Поставка- Лом стальной марки 2А ГОСТ 2787-75 Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
28.05.2018 18:0028.05.2018 18:0028.05.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817479Подведение итогов не позднее Поставка- Лом стальной марки 2А ГОСТ 2787-75 Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка- Лом стальной марки 2А ГОСТ 2787-75
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
38.32.29.300
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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