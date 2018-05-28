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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право поставки лома стальной марки 2А ГОСТ 2787-75

    Открытый запрос предложений на право поставки лома стальной марки 2А ГОСТ 2787-75

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2018 12:0028.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817479Дата и время окончания срока приема заявок Поставка- Лом стальной марки 2А ГОСТ 2787-75 Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817479

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право поставки лома стальной марки 2А ГОСТ 2787-75

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 16:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Контактный телефон

    +7 812 372-58-81 доб. 1215

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Alexand.ivanov@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Александр Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка- Лом стальной марки 2А ГОСТ 2787-75

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2018 12:00 GMT +328.05.2018 12:0028.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817479Дата и время окончания срока приема заявок Поставка- Лом стальной марки 2А ГОСТ 2787-75 Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2018 12:0028.05.2018 12:0028.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817479Дата и время вскрытия заявок Поставка- Лом стальной марки 2А ГОСТ 2787-75 Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2018 18:0028.05.2018 18:0028.05.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817479Подведение итогов не позднее Поставка- Лом стальной марки 2А ГОСТ 2787-75 Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.201828.05.2018 18:0028.05.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817479Подведение итогов не позднее Поставка- Лом стальной марки 2А ГОСТ 2787-75 Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка- Лом стальной марки 2А ГОСТ 2787-75

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НЗЛ
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Классификатор ОКПД2

    38.32.29.300

    Лом и отходы прочих недрагоценных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лом"

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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