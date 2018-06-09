На право заключения договора на поставку транспортного средства (легковой автомобиль)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по Договору производится Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, аванс в размере 30% от суммы Договора выплачивается в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента полученного счета Заказчиком от Поставщика, оставшаяся сумма в размере 70% по Договору выплачивается в течение 14 (четырнадцати) дней со дня принятия Товара Заказчиком, выставления Поставщиком счета-фактуры на основании подписанного сторонами Акта приемки Товара и передачи Поставщиком Заказчику соответствующей документации на Товар.