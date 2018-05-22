Поставка линолеума согласно спецификации. Условия оплаты 50% предоплата, 40% по уведомлению о готовности к отгрузке, 10% по факту поставки в течении 5-ти дней. Валюта – рубли. Поставка до 01.06.2018 г. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817474 Уникальный номер закупки 1083 Номер закупки Наименование закупки Поставка линолеума согласно спецификации. Условия оплаты 50% предоплата, 40% по уведомлению о готовности к отгрузке, 10% по факту поставки в течении 5-ти дней. Валюта – рубли. Поставка до 01.06.2018 г. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 133 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты natalia.anoshkina@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Аношкина Наталья Генадьевна Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская Область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru