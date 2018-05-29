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Номер извещения
ГП817470
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение метизной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 15:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 95 стр. 1
Почтовый адрес
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 95 стр. 1
Контактный телефон
+7 3466 49-10-30 доб. 1446
Факс
--
Адрес электронной почты
pvkolosov@snph.biz
Ф.И.О. контактного лица
Колосов Павел Владимирович
Место рассмотрения предложений
Нижневартовск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор поставки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2018 22:00 GMT +329.05.2018 22:0029.05.2018 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817470Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиНижневартовск
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2018 22:0029.05.2018 22:0029.05.2018 22:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817470Дата и время вскрытия заявок Договор поставкиНижневартовск
Подведение итогов не позднее
12.06.2018 22:0012.06.2018 22:0012.06.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817470Подведение итогов не позднее Договор поставкиНижневартовск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. НижневартовскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 95 стр. 1
25.94
Документация лота
Кол-во: 1
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