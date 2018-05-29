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    Главная / Торги / Приобретение метизной продукции

    Приобретение метизной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2018 22:0029.05.2018 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817470Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиНижневартовскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817470

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение метизной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 15:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос КП

    Приобретение метизной продукции

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ
    Все закупки и тендеры АО СНПХ

    Юридический адрес

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 95 стр. 1

    Почтовый адрес

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 95 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 3466 49-10-30 доб. 1446

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    pvkolosov@snph.biz

    Ф.И.О. контактного лица

    Колосов Павел Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Нижневартовск

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор поставки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2018 22:00 GMT +329.05.2018 22:0029.05.2018 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817470Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиНижневартовск

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2018 22:0029.05.2018 22:0029.05.2018 22:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817470Дата и время вскрытия заявок Договор поставкиНижневартовск

    Подведение итогов не позднее

    12.06.2018 22:0012.06.2018 22:0012.06.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817470Подведение итогов не позднее Договор поставкиНижневартовск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    12.06.201812.06.2018 22:0012.06.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817470Подведение итогов не позднее Договор поставкиНижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. НижневартовскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Постоплата 60-90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СНПХ
    Все закупки и тендеры АО СНПХ

    Адрес местонахождения

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 95 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    25.94

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Запрос КП

    21.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение метизной продукции"

    Кол-во: 1

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