Право заключения Договора на поставку инструмента фирмы BOTEK (Проект №128-18).

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка Товара осуществляется в течение 40 (сорока) рабочих дней с момента подписания договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №297/300-2018 о проведении запроса котировок). Оплата Товара производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней после осуществления поставки.