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Номер извещения
ГП817465
Уникальный номер закупки
1229
Наименование закупки
Поставка ковролина и токопроводящей гомогенной ПВХ плитки производства FORBO согласно спецификации. Условия оплаты 50% предоплата, 40% по уведомлению о готовности к отгрузке, 10% по факту поставки в течении 5-ти дней. Валюта – рубли. Поставка до 4-х недель с момента публикации протокола на этп гпб. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 133
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
natalia.anoshkina@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Аношкина Наталья Генадьевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка ковролина и токопроводящей гомогенной ПВХ плитки производства FORBO согласно спецификации. Условия оплаты 50% предоплата, 40% по уведомлению о готовности к отгрузке, 10% по факту поставки в течении 5-ти дней. Валюта – рубли. Поставка до 4-х недель с момента публикации протокола на этп гпб. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2018 15:00 GMT +322.05.2018 15:0022.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817465Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ковролина и токопроводящей гомогенной ПВХ плитки производства FORBO согласно спецификации. Условия оплаты 50% предоплата, 40% по уведомлению о готовности к отгрузке, 10% по факту поставки в течении 5-ти дней. Валюта – рубли. Поставка до 4-х недель с момента публикации протокола на этп гпб. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно.Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2018 15:0022.05.2018 15:0022.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817465Дата и время вскрытия заявок Поставка ковролина и токопроводящей гомогенной ПВХ плитки производства FORBO согласно спецификации. Условия оплаты 50% предоплата, 40% по уведомлению о готовности к отгрузке, 10% по факту поставки в течении 5-ти дней. Валюта – рубли. Поставка до 4-х недель с момента публикации протокола на этп гпб. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно.Домодедово
Подведение итогов не позднее
30.05.2018 16:0030.05.2018 16:0030.05.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817465Подведение итогов не позднее Поставка ковролина и токопроводящей гомогенной ПВХ плитки производства FORBO согласно спецификации. Условия оплаты 50% предоплата, 40% по уведомлению о готовности к отгрузке, 10% по факту поставки в течении 5-ти дней. Валюта – рубли. Поставка до 4-х недель с момента публикации протокола на этп гпб. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно.Домодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201830.05.2018 16:0030.05.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817465Подведение итогов не позднее Поставка ковролина и токопроводящей гомогенной ПВХ плитки производства FORBO согласно спецификации. Условия оплаты 50% предоплата, 40% по уведомлению о готовности к отгрузке, 10% по факту поставки в течении 5-ти дней. Валюта – рубли. Поставка до 4-х недель с момента публикации протокола на этп гпб. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно.Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ковролина и токопроводящей гомогенной ПВХ плитки производства FORBO согласно спецификации. Условия оплаты 50% предоплата, 40% по уведомлению о готовности к отгрузке, 10% по факту поставки в течении 5-ти дней. Валюта – рубли. Поставка до 4-х недель с момента публикации протокола на этп гпб. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно.
Начальная цена
1 236 867,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке, спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по схемеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
24.6
24
23
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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