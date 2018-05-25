Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево - г. Екатеринбург

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817461 Уникальный номер закупки 341 Номер закупки Наименование закупки Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту г. Москва, поселение Московский, в районе деревни Саларьево - г. Екатеринбург Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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