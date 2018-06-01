www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП817464
Уникальный номер закупки
051-ЗП/18-198
Наименование закупки
Оказание услуг по паспортизации технологических трубопроводов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 15:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00 доб. 1068
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
o.nelyubova@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нелюбова Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по паспортизации технологических трубопроводов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2018 13:00 GMT +301.06.2018 13:0001.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817464Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по паспортизации технологических трубопроводов Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2018 13:0001.06.2018 13:0001.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817464Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по паспортизации технологических трубопроводов Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 14:3015.06.2018 14:3015.06.2018 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817464Подведение итогов не позднее Оказание услуг по паспортизации технологических трубопроводов Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по паспортизации технологических трубопроводов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, Надымский и Пуровский районыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Нортгаз
Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
70.32.12.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 67
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.