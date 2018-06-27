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Номер извещения
ГП817462
Уникальный номер закупки
1634-А-ВВ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Новосибирская область, Амурская область, Омская область, Алтайский край)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 160
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
s.turukin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турукин Сергей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Новосибирская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 10:00 GMT +327.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817462Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Новосибирская область) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2018 10:0029.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817462Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Новосибирская область) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
02.07.2018 10:0002.07.2018 10:0002.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817462Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Новосибирская область) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 10:0003.07.2018 10:0003.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817462Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Новосибирская область) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Новосибирская область)
Начальная цена
82,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
30 533,25 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
370.1 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Пионерская 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 370
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Амурская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 10:00 GMT +327.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817462Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Амурская область) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2018 10:0029.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817462Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Амурская область) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
02.07.2018 10:0002.07.2018 10:0002.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817462Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Амурская область) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 10:0003.07.2018 10:0003.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817462Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Амурская область) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Амурская область)
Начальная цена
41,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 918,70 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
290,7
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Амурская область, Белогорский район, с. Томичи, ул. Загородная, д. 6 «А»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 290
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Омская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 10:00 GMT +327.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817462Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Омская область) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2018 10:0029.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817462Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Омская область) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
02.07.2018 10:0002.07.2018 10:0002.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817462Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Омская область) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 10:0003.07.2018 10:0003.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817462Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Омская область) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Омская область)
Начальная цена
94,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
66 157,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
703,8
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Омская область, г. Омск, Октябрьский АО, городок 16-й Военный, ул. Печникова, дом 52Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 703
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Алтайский край)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 10:00 GMT +327.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817462Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Алтайский край) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2018 10:0029.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817462Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Алтайский край) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
02.07.2018 10:0002.07.2018 10:0002.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817462Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Алтайский край) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 10:0003.07.2018 10:0003.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817462Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Алтайский край) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Алтайский край)
Начальная цена
114,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
186 503,31 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1631,7
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Никитина 113Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1631
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