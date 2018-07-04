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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806238
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Клапаны обратные
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 07:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-23-94
Факс
--
Адрес электронной почты
AleksejGordeev@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гордеев Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Клапаны обратные
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Клапаны обратные
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
29.13.13.210
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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