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Номер извещения
ГП817451
Уникальный номер закупки
1262
Наименование закупки
Поставка кассетный потолок Армстронг с комплектующими, согласно спецификации с доставкой Белые Столбы до 1.06.18
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 205
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
natalia.anoshkina@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Аношкина Наталья Генадьевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кассетный потолок Армстронг с комплектующими, согласно спецификации с доставкой Белые Столбы до 1.06.18
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2018 12:00 GMT +323.05.2018 12:0023.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817451Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кассетный потолок Армстронг с комплектующими, согласно спецификации с доставкой Белые Столбы до 1.06.18Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2018 12:0023.05.2018 12:0023.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817451Дата и время вскрытия заявок Поставка кассетный потолок Армстронг с комплектующими, согласно спецификации с доставкой Белые Столбы до 1.06.18Домодедово
Подведение итогов не позднее
25.05.2018 11:0025.05.2018 11:0025.05.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817451Подведение итогов не позднее Поставка кассетный потолок Армстронг с комплектующими, согласно спецификации с доставкой Белые Столбы до 1.06.18Домодедово
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кассетный потолок Армстронг с комплектующими, согласно спецификации с доставкой Белые Столбы до 1.06.18
Начальная цена
4 422 584,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке, спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по схемеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9
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