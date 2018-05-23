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Номер извещения
ГП817445
Уникальный номер закупки
1263
Наименование закупки
Поставка по спецификации рейка,уголок,саморез с доставкой Белые Столбы до 4.06.18
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 14:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 205
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
natalia.anoshkina@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Аношкина Наталья Генадьевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка по спецификации рейка,уголок,саморез с доставкой Белые Столбы до 4.06.18
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2018 13:00 GMT +323.05.2018 13:0023.05.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817445Дата и время окончания срока приема заявок Поставка по спецификации рейка,уголок,саморез с доставкой Белые Столбы до 4.06.18Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2018 13:0023.05.2018 13:0023.05.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817445Дата и время вскрытия заявок Поставка по спецификации рейка,уголок,саморез с доставкой Белые Столбы до 4.06.18Домодедово
Подведение итогов не позднее
25.05.2018 15:3025.05.2018 15:3025.05.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817445Подведение итогов не позднее Поставка по спецификации рейка,уголок,саморез с доставкой Белые Столбы до 4.06.18Домодедово
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка по спецификации рейка,уголок,саморез с доставкой Белые Столбы до 4.06.18
Начальная цена
1 127 001,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке, спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по схемеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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