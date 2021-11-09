ЭА-№-14080/21 На право приобретения спортивного инвентаря по субсидии на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 0119200000121013895

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000121013895 Уникальный номер закупки 0119200000121013895 Номер закупки Наименование закупки ЭА-№-14080/21 На право приобретения спортивного инвентаря по субсидии на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 0119200000121013895 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

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