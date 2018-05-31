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    Главная / Торги / Антивирусное программное обеспечение Dr.Web

    Антивирусное программное обеспечение Dr.Web

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2018 18:0031.05.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817455Дата и время окончания срока приема заявок 1. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во рабочих станций 770 шт Код продукта LBW-BC-12M-770-B3) – продление - 1шт 2. Антивирусная программа Dr.Web Mail Security Suite Антивирус + Антиспам + SMTP proxy + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во почтовых ящиков 700 шт Код продукта LBP-AACS-12M-770-B3) – продление - 1шт 3. Антивирусная программа Dr.Web Server Security Suite Антивирус + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во серверов 11 шт Код продукта LBS-AC-12M-11-B3) – продление - 1шт МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817455

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Антивирусное программное обеспечение Dr.Web

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 14:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Требования к поставщикам

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Юридический адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Почтовый адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Контактный телефон

    +7 365 673-75-34

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    grand@tioinvest.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кушнарев Евгений Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    программное обеспечение

    Список лотов

    Лот 1

    1. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во рабочих станций 770 шт Код продукта LBW-BC-12M-770-B3) – продление - 1шт 2. Антивирусная программа Dr.Web Mail Security Suite Антивирус + Антиспам + SMTP proxy + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во почтовых ящиков 700 шт Код продукта LBP-AACS-12M-770-B3) – продление - 1шт 3. Антивирусная программа Dr.Web Server Security Suite Антивирус + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во серверов 11 шт Код продукта LBS-AC-12M-11-B3) – продление - 1шт

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    08.06.201808.06.2018 16:0008.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817455Подведение итогов не позднее 1. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во рабочих станций 770 шт Код продукта LBW-BC-12M-770-B3) – продление - 1шт 2. Антивирусная программа Dr.Web Mail Security Suite Антивирус + Антиспам + SMTP proxy + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во почтовых ящиков 700 шт Код продукта LBP-AACS-12M-770-B3) – продление - 1шт 3. Антивирусная программа Dr.Web Server Security Suite Антивирус + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во серверов 11 шт Код продукта LBS-AC-12M-11-B3) – продление - 1шт Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во рабочих станций 770 шт Код продукта LBW-BC-12M-770-B3) – продление - 1шт 2. Антивирусная программа Dr.Web Mail Security Suite Антивирус + Антиспам + SMTP proxy + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во почтовых ящиков 700 шт Код продукта LBP-AACS-12M-770-B3) – продление - 1шт 3. Антивирусная программа Dr.Web Server Security Suite Антивирус + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во серверов 11 шт Код продукта LBS-AC-12M-11-B3) – продление - 1шт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во рабочих станций 770 шт Код продукта LBW-BC-12M-770-B3) – продление - 1шт 2. Антивирусная программа Dr.Web Mail Security Suite Антивирус + Антиспам + SMTP proxy + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во почтовых ящиков 700 шт Код продукта LBP-AACS-12M-770-B3) – продление - 1шт 3. Антивирусная программа Dr.Web Server Security Suite Антивирус + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во серверов 11 шт Код продукта LBS-AC-12M-11-B3) – продление - 1шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296012, РФ, Республика Крым, г. Армянск, ул. Северная промзонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа в течение 30 календарных дней от даты поставки Товара на склад Покупателя по адресу: 296012, РФ, Республика Крым, г. Армянск, ул. Северная промзона. Срок поставки до 30 календарных дней. Пункты могут уточняться и обсуждаться.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Титановые Инвестиции
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Адрес местонахождения

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Классификатор ОКПД2

    62.01.29.000

    Оригиналы программного обеспечения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Требования к поставщикам

    21.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антивирусная программа Dr.Web Server Security Suite Антивирус + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во серверов 11 шт Код продукта LBS-AC-12M-11-B3) – продление"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Антивирусная программа Dr.Web Mail Security Suite Антивирус + Антиспам + SMTP proxy + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во почтовых ящиков 700 шт Код продукта LBP-AACS-12M-770-B3) – продление"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во рабочих станций 770 шт Код продукта LBW-BC-12M-770-B3) – продление "

    Кол-во: 1

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