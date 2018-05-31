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Номер извещения
ГП817455
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Антивирусное программное обеспечение Dr.Web
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 14:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Почтовый адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Контактный телефон
+7 365 673-75-34
Факс
--
Адрес электронной почты
grand@tioinvest.com
Ф.И.О. контактного лица
Кушнарев Евгений Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
1. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во рабочих станций 770 шт Код продукта LBW-BC-12M-770-B3) – продление - 1шт 2. Антивирусная программа Dr.Web Mail Security Suite Антивирус + Антиспам + SMTP proxy + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во почтовых ящиков 700 шт Код продукта LBP-AACS-12M-770-B3) – продление - 1шт 3. Антивирусная программа Dr.Web Server Security Suite Антивирус + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во серверов 11 шт Код продукта LBS-AC-12M-11-B3) – продление - 1шт
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
08.06.201808.06.2018 16:0008.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817455Подведение итогов не позднее 1. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во рабочих станций 770 шт Код продукта LBW-BC-12M-770-B3) – продление - 1шт 2. Антивирусная программа Dr.Web Mail Security Suite Антивирус + Антиспам + SMTP proxy + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во почтовых ящиков 700 шт Код продукта LBP-AACS-12M-770-B3) – продление - 1шт 3. Антивирусная программа Dr.Web Server Security Suite Антивирус + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во серверов 11 шт Код продукта LBS-AC-12M-11-B3) – продление - 1шт Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во рабочих станций 770 шт Код продукта LBW-BC-12M-770-B3) – продление - 1шт 2. Антивирусная программа Dr.Web Mail Security Suite Антивирус + Антиспам + SMTP proxy + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во почтовых ящиков 700 шт Код продукта LBP-AACS-12M-770-B3) – продление - 1шт 3. Антивирусная программа Dr.Web Server Security Suite Антивирус + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во серверов 11 шт Код продукта LBS-AC-12M-11-B3) – продление - 1шт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная защита + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во рабочих станций 770 шт Код продукта LBW-BC-12M-770-B3) – продление - 1шт 2. Антивирусная программа Dr.Web Mail Security Suite Антивирус + Антиспам + SMTP proxy + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во почтовых ящиков 700 шт Код продукта LBP-AACS-12M-770-B3) – продление - 1шт 3. Антивирусная программа Dr.Web Server Security Suite Антивирус + Центр управления (на 12 месяцев, кол-во серверов 11 шт Код продукта LBS-AC-12M-11-B3) – продление - 1шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
296012, РФ, Республика Крым, г. Армянск, ул. Северная промзонаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Титановые Инвестиции
Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции
Адрес местонахождения
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
62.01.29.000
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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