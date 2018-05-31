Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% отсрочка платежа в течение 30 календарных дней от даты поставки Товара на склад Покупателя по адресу: 296012, РФ, Республика Крым, г. Армянск, ул. Северная промзона. Срок поставки до 30 календарных дней. Пункты могут уточняться и обсуждаться.