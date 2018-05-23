Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (235,2 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата. Начало поставки 1.06.18. Сумма 5571 за 1 т.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817434 Уникальный номер закупки 1058 Номер закупки Наименование закупки Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (235,2 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата. Начало поставки 1.06.18. Сумма 5571 за 1 т. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 208 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты natalia.anoshkina@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Аношкина Наталья Генадьевна Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская Область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru