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    Главная / Торги / Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (235,2 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата. Начало поставки 1.06.18. Сумма 5571 за 1 т.

    Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (235,2 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата. Начало поставки 1.06.18. Сумма 5571 за 1 т.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2018 11:0023.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817434Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (235,2 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата. Начало поставки 1.06.18. Сумма 5 571 за 1 т.ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817434

    Уникальный номер закупки

    1058

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (235,2 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата. Начало поставки 1.06.18. Сумма 5571 за 1 т.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 13:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    договор

    документы

    письмо

    схема

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91 доб. 208

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    natalia.anoshkina@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Аношкина Наталья Генадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (235,2 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата. Начало поставки 1.06.18. Сумма 5 571 за 1 т.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2018 11:00 GMT +323.05.2018 11:0023.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817434Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (235,2 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата. Начало поставки 1.06.18. Сумма 5 571 за 1 т.Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2018 11:0023.05.2018 11:0023.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817434Дата и время вскрытия заявок Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (235,2 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата. Начало поставки 1.06.18. Сумма 5 571 за 1 т.Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2018 15:3025.05.2018 15:3025.05.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817434Подведение итогов не позднее Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (235,2 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата. Начало поставки 1.06.18. Сумма 5 571 за 1 т.Домодедово

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.05.201825.05.2018 15:3025.05.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817434Подведение итогов не позднее Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (235,2 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата. Начало поставки 1.06.18. Сумма 5 571 за 1 т.Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (235,2 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата. Начало поставки 1.06.18. Сумма 5 571 за 1 т.

    Начальная цена

    5 571,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    по заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по схемеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по договору, Сумма 5571 за 1 т.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    14.21.12.110

    Галька, гравий, щебень

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (218 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата.Начало поставки 1.06.18."

    Кол-во: 218

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