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Номер извещения
ГП817434
Уникальный номер закупки
1058
Наименование закупки
Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (235,2 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата. Начало поставки 1.06.18. Сумма 5571 за 1 т.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 13:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 208
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
natalia.anoshkina@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Аношкина Наталья Генадьевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (235,2 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата. Начало поставки 1.06.18. Сумма 5 571 за 1 т.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2018 11:00 GMT +323.05.2018 11:0023.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817434Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (235,2 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата. Начало поставки 1.06.18. Сумма 5 571 за 1 т.Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2018 11:0023.05.2018 11:0023.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817434Дата и время вскрытия заявок Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (235,2 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата. Начало поставки 1.06.18. Сумма 5 571 за 1 т.Домодедово
Подведение итогов не позднее
25.05.2018 15:3025.05.2018 15:3025.05.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817434Подведение итогов не позднее Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (235,2 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата. Начало поставки 1.06.18. Сумма 5 571 за 1 т.Домодедово
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.05.201825.05.2018 15:3025.05.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817434Подведение итогов не позднее Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (235,2 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата. Начало поставки 1.06.18. Сумма 5 571 за 1 т.Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Гравий (кругляк) фракции 5-20 ГОСТ 8267-93 расфасованный в строительные мешки по 35-40 кг = 168м3 (235,2 тн.) с доставкой на объект Белые Столбы. Поставка по 30-35тн. в сутки. Договор пост оплата. Начало поставки 1.06.18. Сумма 5 571 за 1 т.
Начальная цена
5 571,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по схемеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
08
14.21.12.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 218
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