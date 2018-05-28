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    Главная / Торги / Электродвигатели, герметизаторы

    Электродвигатели, герметизаторы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2018 13:0028.05.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817441Дата и время окончания срока приема заявок 1 Магнитожидкостный герметизатор (МЖГ) в комплекте с магнитной жидкостью для электродвигателя ВАСО-15-23-34 3шт 2 Клеммная панель электродвигателя 5АМН315 ВОВ:315, 6 выводов, вариант Д 10шт 3 Электродвигатель 5АМХ 160 S4 15/1500 IM1081 3шт 4 Электродвигатель АИР80В4 1,5/1500 IM2081 1шт 5 Электродвигатель АИР80В6 1,1/1000 IM2081 3шт 6 Электродвигатель 4А 200 L4 45/1500 IM1081 1шт 7 Электродвигатель 5А160М4 18,5/1500 IM1081 3шт 8 Электродвигатель со встроенным тормозом 5АИ100Л6 ЕТ2 2,2/1000 IM3081 1шт 9 Электродвигатель АИР90Л2 3/3000 IM1081 1шт г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817441

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электродвигатели, герметизаторы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 14:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требование к участникам

    Техническое задание

    Клеммные панели описание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Юридический адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Почтовый адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Контактный телефон

    +7 365 673-75-72

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    oko@tioinvest.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Александрова Анна Петровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1 Магнитожидкостный герметизатор (МЖГ) в комплекте с магнитной жидкостью для электродвигателя ВАСО-15-23-34 3шт 2 Клеммная панель электродвигателя 5АМН315 ВОВ:315, 6 выводов, вариант Д 10шт 3 Электродвигатель 5АМХ 160 S4 15/1500 IM1081 3шт 4 Электродвигатель АИР80В4 1,5/1500 IM2081 1шт 5 Электродвигатель АИР80В6 1,1/1000 IM2081 3шт 6 Электродвигатель 4А 200 L4 45/1500 IM1081 1шт 7 Электродвигатель 5А160М4 18,5/1500 IM1081 3шт 8 Электродвигатель со встроенным тормозом 5АИ100Л6 ЕТ2 2,2/1000 IM3081 1шт 9 Электродвигатель АИР90Л2 3/3000 IM1081 1шт

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.06.201804.06.2018 16:3004.06.2018 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817441Подведение итогов не позднее 1 Магнитожидкостный герметизатор (МЖГ) в комплекте с магнитной жидкостью для электродвигателя ВАСО-15-23-34 3шт 2 Клеммная панель электродвигателя 5АМН315 ВОВ:315, 6 выводов, вариант Д 10шт 3 Электродвигатель 5АМХ 160 S4 15/1500 IM1081 3шт 4 Электродвигатель АИР80В4 1,5/1500 IM2081 1шт 5 Электродвигатель АИР80В6 1,1/1000 IM2081 3шт 6 Электродвигатель 4А 200 L4 45/1500 IM1081 1шт 7 Электродвигатель 5А160М4 18,5/1500 IM1081 3шт 8 Электродвигатель со встроенным тормозом 5АИ100Л6 ЕТ2 2,2/1000 IM3081 1шт 9 Электродвигатель АИР90Л2 3/3000 IM1081 1шт г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1 Магнитожидкостный герметизатор (МЖГ) в комплекте с магнитной жидкостью для электродвигателя ВАСО-15-23-34 3шт 2 Клеммная панель электродвигателя 5АМН315 ВОВ:315, 6 выводов, вариант Д 10шт 3 Электродвигатель 5АМХ 160 S4 15/1500 IM1081 3шт 4 Электродвигатель АИР80В4 1,5/1500 IM2081 1шт 5 Электродвигатель АИР80В6 1,1/1000 IM2081 3шт 6 Электродвигатель 4А 200 L4 45/1500 IM1081 1шт 7 Электродвигатель 5А160М4 18,5/1500 IM1081 3шт 8 Электродвигатель со встроенным тормозом 5АИ100Л6 ЕТ2 2,2/1000 IM3081 1шт 9 Электродвигатель АИР90Л2 3/3000 IM1081 1шт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 Магнитожидкостный герметизатор (МЖГ) в комплекте с магнитной жидкостью для электродвигателя ВАСО-15-23-34 3шт 2 Клеммная панель электродвигателя 5АМН315 ВОВ:315, 6 выводов, вариант Д 10шт 3 Электродвигатель 5АМХ 160 S4 15/1500 IM1081 3шт 4 Электродвигатель АИР80В4 1,5/1500 IM2081 1шт 5 Электродвигатель АИР80В6 1,1/1000 IM2081 3шт 6 Электродвигатель 4А 200 L4 45/1500 IM1081 1шт 7 Электродвигатель 5А160М4 18,5/1500 IM1081 3шт 8 Электродвигатель со встроенным тормозом 5АИ100Л6 ЕТ2 2,2/1000 IM3081 1шт 9 Электродвигатель АИР90Л2 3/3000 IM1081 1шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296012 РФ, Республика Крым, Г.Армянск, ул.Северная промзонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: Отсрочка оплаты 20 банковских дней от даты поставки товара Покупателю. Условия поставки: СРТ (доставка на склад Покупателя ). Доставка включена в стоимость товара. Срок поставки: в течение 30 календарных дней от даты подписания спецификации к договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Титановые Инвестиции
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Адрес местонахождения

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Классификатор ОКПД2

    27.11.24.000

    Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью от 750 Вт до 75 кВт

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Требование к участникам

    21.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электродвигатель 4А 200 L4 45/1500 IM1081"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Электродвигатель АИР80В6 1,1/1000 IM2081"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Электродвигатель АИР80В4 1,5/1500 IM2081"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Электродвигатель 5АМХ 160 S4 15/1500 IM1081"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Клеммная панель электродвигателя 5АМН315 ВОВ:315, 6 выводов, вариант Д"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Магнитожидкостный герметизатор (МЖГ) в комплекте с магнитной жидкостью для электродвигателя ВАСО-15-23-34"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Электродвигатель АИР90Л2 3/3000 IM1081 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Электродвигатель со встроенным тормозом 5АИ100Л6 ЕТ2 2,2/1000 IM3081 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Электродвигатель 5А160М4 18,5/1500 IM1081"

    Кол-во: 3

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