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Номер извещения
ГП817441
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электродвигатели, герметизаторы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 14:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Почтовый адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Контактный телефон
+7 365 673-75-72
Факс
--
Адрес электронной почты
oko@tioinvest.com
Ф.И.О. контактного лица
Александрова Анна Петровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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1 Магнитожидкостный герметизатор (МЖГ) в комплекте с магнитной жидкостью для электродвигателя ВАСО-15-23-34 3шт 2 Клеммная панель электродвигателя 5АМН315 ВОВ:315, 6 выводов, вариант Д 10шт 3 Электродвигатель 5АМХ 160 S4 15/1500 IM1081 3шт 4 Электродвигатель АИР80В4 1,5/1500 IM2081 1шт 5 Электродвигатель АИР80В6 1,1/1000 IM2081 3шт 6 Электродвигатель 4А 200 L4 45/1500 IM1081 1шт 7 Электродвигатель 5А160М4 18,5/1500 IM1081 3шт 8 Электродвигатель со встроенным тормозом 5АИ100Л6 ЕТ2 2,2/1000 IM3081 1шт 9 Электродвигатель АИР90Л2 3/3000 IM1081 1шт
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
04.06.201804.06.2018 16:3004.06.2018 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817441Подведение итогов не позднее 1 Магнитожидкостный герметизатор (МЖГ) в комплекте с магнитной жидкостью для электродвигателя ВАСО-15-23-34 3шт 2 Клеммная панель электродвигателя 5АМН315 ВОВ:315, 6 выводов, вариант Д 10шт 3 Электродвигатель 5АМХ 160 S4 15/1500 IM1081 3шт 4 Электродвигатель АИР80В4 1,5/1500 IM2081 1шт 5 Электродвигатель АИР80В6 1,1/1000 IM2081 3шт 6 Электродвигатель 4А 200 L4 45/1500 IM1081 1шт 7 Электродвигатель 5А160М4 18,5/1500 IM1081 3шт 8 Электродвигатель со встроенным тормозом 5АИ100Л6 ЕТ2 2,2/1000 IM3081 1шт 9 Электродвигатель АИР90Л2 3/3000 IM1081 1шт г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1 Магнитожидкостный герметизатор (МЖГ) в комплекте с магнитной жидкостью для электродвигателя ВАСО-15-23-34 3шт 2 Клеммная панель электродвигателя 5АМН315 ВОВ:315, 6 выводов, вариант Д 10шт 3 Электродвигатель 5АМХ 160 S4 15/1500 IM1081 3шт 4 Электродвигатель АИР80В4 1,5/1500 IM2081 1шт 5 Электродвигатель АИР80В6 1,1/1000 IM2081 3шт 6 Электродвигатель 4А 200 L4 45/1500 IM1081 1шт 7 Электродвигатель 5А160М4 18,5/1500 IM1081 3шт 8 Электродвигатель со встроенным тормозом 5АИ100Л6 ЕТ2 2,2/1000 IM3081 1шт 9 Электродвигатель АИР90Л2 3/3000 IM1081 1шт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 Магнитожидкостный герметизатор (МЖГ) в комплекте с магнитной жидкостью для электродвигателя ВАСО-15-23-34 3шт 2 Клеммная панель электродвигателя 5АМН315 ВОВ:315, 6 выводов, вариант Д 10шт 3 Электродвигатель 5АМХ 160 S4 15/1500 IM1081 3шт 4 Электродвигатель АИР80В4 1,5/1500 IM2081 1шт 5 Электродвигатель АИР80В6 1,1/1000 IM2081 3шт 6 Электродвигатель 4А 200 L4 45/1500 IM1081 1шт 7 Электродвигатель 5А160М4 18,5/1500 IM1081 3шт 8 Электродвигатель со встроенным тормозом 5АИ100Л6 ЕТ2 2,2/1000 IM3081 1шт 9 Электродвигатель АИР90Л2 3/3000 IM1081 1шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
296012 РФ, Республика Крым, Г.Армянск, ул.Северная промзонаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Титановые Инвестиции
Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции
Адрес местонахождения
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
27.11.24.000
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
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