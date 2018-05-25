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Номер извещения
ГП817429
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка свайной трубы (УГ0000068)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 13:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13772
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
N.averin@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аверин Никита Васильевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка трубной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2018 18:00 GMT +325.05.2018 18:0025.05.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817429Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка трубной продукцииМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2018 18:0025.05.2018 18:0025.05.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817429Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка трубной продукцииМосква
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 18:0004.07.2018 18:0004.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817429Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка трубной продукцииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка трубной продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 320 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Соломбалка / ПриобьеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1120
Кол-во: 920
Кол-во: 280
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