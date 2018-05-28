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    Главная / Торги / Поставка метизной продукции

    Поставка метизной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2018 18:0028.05.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизной продукцииЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817425

    Уникальный номер закупки

    846

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка метизной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 12:48

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 66-60-55

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts26@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котельников Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка метизной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2018 18:00 GMT +328.05.2018 18:0028.05.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизной продукцииЗлатоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2018 06:0029.05.2018 06:0029.05.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817425Дата и время вскрытия заявок Поставка метизной продукцииЗлатоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201829.05.2018 14:0029.05.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817425Подведение итогов не позднее Поставка метизной продукцииЗлатоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизной продукции

    Начальная цена

    2 018 524,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    20 185,24 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская обл., г.Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    25.94.11.110

    Болты и винты из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка метизной продукции"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    03.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    3 106 407
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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