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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по уборке, содержанию и обслуживанию комплекса объектов

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по уборке, содержанию и обслуживанию комплекса объектов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2018 15:0030.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817426Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке, содержанию и обслуживанию комплекса объектовМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817426

    Уникальный номер закупки

    18-50204/310

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по уборке, содержанию и обслуживанию комплекса объектов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 12:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Расчет цены Договора

    Проект Договора

    Техзадание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Юридический адрес

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    Почтовый адрес

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Контактный телефон

    +7 495 956-00-33 доб. 2148

    Факс

    +7 495 739-53-06

    Адрес электронной почты

    rkalimullin@sk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калимуллин Ринат Жавдатович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по уборке, содержанию и обслуживанию комплекса объектов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    13.06.201813.06.2018 18:0013.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817426Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке, содержанию и обслуживанию комплекса объектовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по уборке, содержанию и обслуживанию комплекса объектов

    Начальная цена

    123 923 840,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим Заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФОНД "СКОЛКОВО"
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Адрес местонахождения

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уборка, содержание и обслуживание комплекса объектов"

    Кол-во: 1

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