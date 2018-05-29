Поставка электрооборудования (распределительные шкафы)в рамках реализации проекта "Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок Ааж -5,5, системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО "ОХК "УРАЛХИМ" в г. Кирово-Чепецк

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817423 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка электрооборудования (распределительные шкафы)в рамках реализации проекта "Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок Ааж -5,5, системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО "ОХК "УРАЛХИМ" в г. Кирово-Чепецк Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД

Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД Юридический адрес 125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8, Почтовый адрес 125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8 Контактный телефон +7 495 787-88-22 доб. 2738 Факс -- Адрес электронной почты Evgenii.Archakov@giprokislorod.ru Ф.И.О. контактного лица Арчаков Евгений Анатольевич Место рассмотрения предложений Москва Ключевые слова:

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