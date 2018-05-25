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    Главная / Торги / Антискалант Puro Tech RO 107

    Антискалант Puro Tech RO 107

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2018 10:0025.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817419Дата и время окончания срока приема заявок Антискалант Puro Tech RO 107МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817419

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Антискалант Puro Tech RO 107

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 12:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к поставщикам

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Юридический адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Почтовый адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Контактный телефон

    +7 978 856-48-56

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    kostin_av@tioinvest.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Костин Алексей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Антискалант Puro Tech RO 107

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.05.201828.05.2018 10:0028.05.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817419Подведение итогов не позднее Антискалант Puro Tech RO 107Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Антискалант Puro Tech RO 107

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1000 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Крым, г. Армянск, ул. Северная промзона, склад АФ ООО "Титановые Инвестиции"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка на условиях CPT г. Армянск, ул. Северная промзона АФ ООО "Титановые Инвестиции" (в редакции Incoterms 2010). Оплата в течение 20-ти календарных дней от даты поставки товара на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Титановые Инвестиции
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Адрес местонахождения

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59.000

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Требования к поставщикам

    21.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антискалант Puro Tech RO 107"

    Кол-во: 1000

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Архангельская область
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