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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для экскаватора Liebherr R994 в адрес ПАО «Коршуновский ГОК»

    Поставка запасных частей для экскаватора Liebherr R994 в адрес ПАО «Коршуновский ГОК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2018 12:0005.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817424Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для экскаватора Liebherr R994 в адрес ПАО «Коршуновский ГОК» МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817424

    Уникальный номер закупки

    ОСКиОЗД/18-00284

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для экскаватора Liebherr R994 в адрес ПАО «Коршуновский ГОК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 12:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №4 Техническое задание

    Приложение №3 Отгрузочные реквизиты

    Приложение №2 Проект договора

    Приложение №1 к оферте

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62668

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    marina.ivlieva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивлиева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для экскаватора Liebherr R994 в адрес ПАО «Коршуновский ГОК»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 18:0031.08.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817424Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для экскаватора Liebherr R994 в адрес ПАО «Коршуновский ГОК» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для экскаватора Liebherr R994 в адрес ПАО «Коршуновский ГОК»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией (раздел 2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией (раздел 2)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией (раздел 2)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РВД гидроцилиндра рукояти экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "РВД штоковой полости гидроцилиндра стрел экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "РВД цилиндра стрелы экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "РВД экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "РВД экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "РВД экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "РВД напорный экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "РВД напорный экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "РВД гидросистемы поворота экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "РВД гидросистемы поворота экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "РВД гидросистемы поворота экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "РВД гидросистемы поворота экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "РВД гидросистемы поворота экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "РВД гидросистемы поворота экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "РВД гидросистемы поворота экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "фитинг экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "РВД гидросистемы поворота экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "РВД гидросистемы поворота экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "РВД гидросистемы поворота экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Уплотнение экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "РВД гидросистемы поворота экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "РВД гидросистемы поворота экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Фитинг экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "РВД ЦСС ковша экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "РВД ЦСС ковша экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "РВД ЦСС ковша экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "РВД ЦСС ковша экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "РВД ЦСС ковша экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "РВД ЦСС рукояти экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 24

    "Позиция 30"

    "РВД ЦСС рукояти экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "РВД ЦСС рукояти экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "РВД ЦСС рукояти экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "РВД ЦСС рукояти экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "РВД ЦСС рукояти экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Угольник РВД ЦСС рукояти-ковша экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Фланец РВД ЦСС рукояти-ковша экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "РВД ЦСС рукояти-ковша экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "РВД ЦСС рукояти экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "РВД ЦСС экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "РВД магистральный ЦСС рукояти и ковша экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "РВД ЦСС экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "РВД ЦСС экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "РВД отсека ЦСС экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "РВД отсека ЦСС экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "РВД отсека ЦСС экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Присоединительный щтуцер РВД отсека ЦСС экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Присоединительный щтуцер РВД отсека ЦСС экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Присоединительный щтуцер РВД отсека ЦСС экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Присоединительный щтуцер РВД отсека ЦСС экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "РВД соединительный ГЦ ковша экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "РВД силовой ГЦ ковша экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "РВД силовой ГЦ ковша экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "РВД управления линии торможения ГМ хода экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "РВД управления линии торможения ГМ хода экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "РВД управления линии торможения ГМ хода экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "РВД линии дренажа ГМ хода экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "РВД силовой от тормозного клапана до ГМ хода экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Ковш экскаватора Liebherr R994 Litronic 171 18113, объёмом 9,5 м3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Фитинг экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Распределитель экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Распределитель экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Распределитель экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Распределитель экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Распределитель экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Распределитель экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Муфта быстроразъемная экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Глушитель экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Клапан экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Комплект уплотнений экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Шланг топливный экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Шланг топливный экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Шланг топливный экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Шланг топливный экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Шланг топливный экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Планетарная шестерня экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Комплект уплотнений экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Ступень планетарной передачи экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Комплект фрикционных дисков экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Рем.комплект экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Болт экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 32

    "Позиция 81"

    "Насос гидравлический экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Уплотнительное кольцо экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Уплотнительное кольцо экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Уплотнительное кольцо экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Гидронасос экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Уплотнителное кольцо экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Гидронасос экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Уплотнителное кольцо экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Гидронасос экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Стопорная шайба экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 6

    "Позиция 91"

    "Уплотнительное кольцо экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Гидромотор вентилятора экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Шайба экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Болт экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Болт с 6-гранной головкой экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 12

    "Позиция 96"

    "Вентилятор экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Гайка шестигранная экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 16

    "Позиция 98"

    "экскаватор Liebherr R994Болт с 6-гранной головкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Болт с 6-гранной головкой экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 8

    "Позиция 100"

    "Шайба упорная экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Сайлентблок экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "Переключатель батареи экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Жгут кабелей экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Кабель экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Жгут кабелей W 700-1435J-W57 экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Жгут кабелей экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Жгут кабелей экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Жгут кабелей W 700-1435J-W31 экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Жгут кабелей W 700-1435J-W29 экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Жгут кабелей W 700-1435J-W28 экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Жгут кабелей W 700-1435J-W27 экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Жгут кабелей W 700-1435J-W26 экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Жгут кабелей W 700-1435J-W 0 G5-M экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Кабель экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Датчик давления экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Датчик температуры экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Кольцо уплотнительное экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 118"

    "Датчик температуры экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Термостат экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Датчик давления масла экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Датчик давления масла экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Переключатель мембранный масляный экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Уплотнителное кольцо экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Отключающий клапан экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Индикатор температуры экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Датчик давления экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Датчик уровня экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Джойстик управления экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Джойстик управления экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Гайка шестигранная экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 8

    "Позиция 131"

    "Болт с 6-гранной головкой экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 8

    "Позиция 132"

    "Опора экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Крышка экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Крышка экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Крышка экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Крышка экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Болт с 6-гранной головкой экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 48

    "Позиция 138"

    "Каток поддерживающий экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "Направляюшее колесо экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Распределитель экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Предохранительный клапан экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Фильтр смазки экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Датчик экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Распределитель экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Жгут кабелей экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Жгут кабелей экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Жгут кабелей экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Уплотнительное кольцо экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 149"

    "Уплотнительное кольцо экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 8

    "Позиция 150"

    "Уплотнительное кольцо экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 8

    "Позиция 151"

    "Гидромотор поворота экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Уплотнительное кольцо экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Насос поворота экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Прокладки и уплотнения экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 155"

    "Турбокомпрессор экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Хомут экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Выхлопная труба экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Хомут экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Выхлопная труба экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Хомут экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Выхлопная труба экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Патрубок экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Шланг экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 6

    "Позиция 164"

    "Шланг экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Шланг экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 6

    "Позиция 166"

    "Шланг экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Клапан обратный экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Возд. фильтр экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "K/T уплотнений г/цилиндров стрелы экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "K/T уплотнений г/цилиндров стрелы экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Втулка экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 172"

    "K/T уплотнений г/цилиндров ковша экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "K/T уплотнений г/цилиндров ковша экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Втулка экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 175"

    "K/T уплотнений г/цилиндров рукояти (поршень) экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "K/T уплотнений г/цилиндров рукояти экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Палец экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 6

    "Позиция 178"

    "Палец ковша экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "Втулка экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 180"

    "Втулка рукояти под палец ковша экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 8

    "Позиция 181"

    "Втулка экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 24

    "Позиция 182"

    "Сервис-пакет каждые 250 м/часов экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Сервис-пакет на 2000 м/часов экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Сервис-пакет на 1000 м/часов экскаватор Liebherr R994"

    Кол-во: 5

    "Позиция 185"

    "РВД защитный РВД ЦСС ковша экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "РВД экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 187"

    "РВД линии управления ковша экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "РВД линии управления ковша экскаватора Liebherr R994"

    Кол-во: 1

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