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    Главная / Торги / Поставка щебня

    Поставка щебня

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2018 10:3024.05.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817415Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебняМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817415

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка щебня

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 11:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 130

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    Yushkov_A@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшков Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка щебня

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.05.201828.05.2018 13:0028.05.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817415Подведение итогов не позднее Поставка щебняМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебня

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Юшкову Андрею Евгеньевичу, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.130), e-mail: Yushkov_A@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Калининградская область, г. Светлый, ул. Гагарина, 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 10 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. Срок поставки минимальный.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    08.12.12.140

    Щебень

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень 40-70 мм ГОСТ 8267 марки, не ниже 600, не менее F 200"

    Кол-во: 242

    "Позиция 2"

    "Щебень 10-20 мм ГОСТ 8267 марки, не ниже 600, не менее F 200"

    Кол-во: 78

    "Позиция 3"

    "Щебень 20-40 мм ГОСТ 8267 марки, не ниже 600, не менее F 200"

    Кол-во: 360

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