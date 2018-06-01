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Номер извещения
31806506995
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» в транзитных аэропортах на территории Кипра и Греции
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 09:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» в транзитных аэропортах на территории Кипра и Греции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2018 10:00 GMT +301.06.2018 10:0001.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806506995Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» в транзитных аэропортах на территории Кипра и Греции Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2018 10:0001.06.2018 10:0001.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806506995Дата и время вскрытия заявок Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» в транзитных аэропортах на территории Кипра и Греции Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
06.06.2018 20:0006.06.2018 20:0006.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806506995Подведение итогов не позднее Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» в транзитных аэропортах на территории Кипра и Греции Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение технического обслуживания воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» в транзитных аэропортах на территории Кипра и Греции
Начальная цена
289 100,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Аэропорт г. Ларнака, Кипр Аэропорт г. Пафос, Кипр Аэропорт о. Родос, ГрецияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
33.16.10.000
33.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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