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    Главная / Торги / Работы по ремонту отопления корпуса 6 цех 690 (с установкой гребенок), площадка 2 ПАО «НПО «Стрела»

    Работы по ремонту отопления корпуса 6 цех 690 (с установкой гребенок), площадка 2 ПАО «НПО «Стрела»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806503215Дата и время окончания срока приема заявок Работы по ремонту отопления корпуса 6 цех 690 (с установкой гребенок), площадка 2 ПАО «НПО «Стрела». ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806503215

    Уникальный номер закупки

    14-270-2018/А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по ремонту отопления корпуса 6 цех 690 (с установкой гребенок), площадка 2 ПАО «НПО «Стрела»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 13:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Документация Word

    Проект Договора

    Проект Договора Word

    Локальная смета

    Дефектная ведомость

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по ремонту отопления корпуса 6 цех 690 (с установкой гребенок), площадка 2 ПАО «НПО «Стрела».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 10:00 GMT +313.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806503215Дата и время окончания срока приема заявок Работы по ремонту отопления корпуса 6 цех 690 (с установкой гребенок), площадка 2 ПАО «НПО «Стрела». Тула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.06.2018 23:0022.06.2018 23:0022.06.2018 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806503215Дата окончания срока рассмотрения заявок Работы по ремонту отопления корпуса 6 цех 690 (с установкой гребенок), площадка 2 ПАО «НПО «Стрела». Тула

    Дата и время проведения

    26.06.2018 09:0026.06.2018 09:0026.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806503215Дата и время проведения Работы по ремонту отопления корпуса 6 цех 690 (с установкой гребенок), площадка 2 ПАО «НПО «Стрела». Тула

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2018 23:0026.06.2018 23:0026.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806503215Подведение итогов не позднее Работы по ремонту отопления корпуса 6 цех 690 (с установкой гребенок), площадка 2 ПАО «НПО «Стрела». Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201826.06.2018 23:0026.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806503215Подведение итогов не позднее Работы по ремонту отопления корпуса 6 цех 690 (с установкой гребенок), площадка 2 ПАО «НПО «Стрела». Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по ремонту отопления корпуса 6 цех 690 (с установкой гребенок), площадка 2 ПАО «НПО «Стрела».

    Начальная цена

    1 686 698,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно проекту Договора, локальной смете № 34 и дефектной ведомости № 10 от 27.09.17 г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения Работ: г. Тула, ул. Арсенальная, д. 2, корпус № 6 (южные бытовки) производственная площадка № 2 ПАО «НПО «Стрела».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансирование работ не предусмотрено. Расчеты производятся Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней, с даты подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) на основании счетов на оплату, с учетом фактически выполненных работ. Передача Подрядчиком Заказчику Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) осуществляется по фактически выполненным Работам. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (Форма Акта Приложение №2 к проекту Договора) на основании счёта на оплату с учетом всех фактически выполненных работ и ранее подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по Договору. Расчеты осуществляются по реквизитам, непосредственно указанным в Договоре. Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении Договора оформляются дополнительными соглашениями Сторон. Письма контрагентов на исполнение платежей, содержащие банковские реквизиты, не установленные Договором или изменяющие реквизиты без заключения дополнительного соглашения, не могут быть приняты к исполнению. Обеспечение Работ необходимыми материалами и оборудованием должен осуществлять Подрядчик. Материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ, должны быть новыми, пригодными к использованию с учетом гарантийного срока установленного проектом Договора. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до полного завершения Работ должен нести Подрядчик. Доставка материалов и оборудования до места проведения Работ осуществляется Подрядчиком и входит в стоимость Договора. Подрядчик должен не позднее, чем за 3 (три) дня до начала выполнения Работ предоставить в отдел главного энергетика Заказчика списки работников Подрядчика с приложением копий документов, удостоверяющих личность (паспорт), при этом привлекать для выполнения Работ по Договору только граждан Российской Федерации. Подрядчик должен обеспечить строгое соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения Работ по Договору, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующей у Заказчика. Работа на режимном предприятии с 8-00 до 17-00 (в будни) (соответствующее оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.). Подрядчик должен выполнить порученные Заказчиком Работы своими силами, из своих материалов и оборудования, соответствующих требованиям технических регламентов и качества, с использованием своих машин и механизмов, организовать сдачу-приемку выполненных Работ, вывезти в течение 5 (пяти) дней после завершения Работ за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции, произвести уборку площадки, на которой выполнялись Работы по Договору. По истечении указанного срока Заказчик вправе рассматривать оставленное Подрядчиком имущество как умышленно оставленное или брошенное и распорядиться им по своему усмотрению. Подрядчик должен произвести пусконаладочные работы с предоставлением акта индивидуального испытания оборудования. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик осуществляет технический надзор и строительный контроль за выполнением Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора, проектно-сметной и рабочей документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно – методическим документам Российской Федерации. После выполнения работ Подрядчик должен передать Заказчику по Акту сдачи-приемки всю исполнительную документацию. В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999 года приемка выполненных монтажных работ оформляется Актом о приемке выполненных работ (КС-2). На основании данных Акта о приемке выполненных работ (КС-2) ежемесячно заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). В соответствии с проектом Договора. Срок выполнения Работ составляет 50 рабочих дней с даты заключения Договора, с учетом исполнения Сторонами условий п. 3.1.2. проекта Договора. Работа считается выполненной после подписания Акта приема-передачи выполненных Работ Заказчиком (Форма Акта – Приложение №2 к проекту Договора). Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком Объектов в целом осуществляется в течение 10 дней со дня письменного сообщения Подрядчика о готовности Работ к сдаче и представления исполнительной документации на все виды работ в полном объеме в соответствии со СНиП 3.01.04-87. Сдача-приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе представителя Заказчика, представителя Подрядчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1

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