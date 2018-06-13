Работы по ремонту отопления корпуса 6 цех 690 (с установкой гребенок), площадка 2 ПАО «НПО «Стрела».

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Авансирование работ не предусмотрено. Расчеты производятся Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней, с даты подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) на основании счетов на оплату, с учетом фактически выполненных работ. Передача Подрядчиком Заказчику Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) осуществляется по фактически выполненным Работам. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (Форма Акта Приложение №2 к проекту Договора) на основании счёта на оплату с учетом всех фактически выполненных работ и ранее подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по Договору. Расчеты осуществляются по реквизитам, непосредственно указанным в Договоре. Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении Договора оформляются дополнительными соглашениями Сторон. Письма контрагентов на исполнение платежей, содержащие банковские реквизиты, не установленные Договором или изменяющие реквизиты без заключения дополнительного соглашения, не могут быть приняты к исполнению. Обеспечение Работ необходимыми материалами и оборудованием должен осуществлять Подрядчик. Материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ, должны быть новыми, пригодными к использованию с учетом гарантийного срока установленного проектом Договора. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до полного завершения Работ должен нести Подрядчик. Доставка материалов и оборудования до места проведения Работ осуществляется Подрядчиком и входит в стоимость Договора. Подрядчик должен не позднее, чем за 3 (три) дня до начала выполнения Работ предоставить в отдел главного энергетика Заказчика списки работников Подрядчика с приложением копий документов, удостоверяющих личность (паспорт), при этом привлекать для выполнения Работ по Договору только граждан Российской Федерации. Подрядчик должен обеспечить строгое соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения Работ по Договору, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующей у Заказчика. Работа на режимном предприятии с 8-00 до 17-00 (в будни) (соответствующее оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.). Подрядчик должен выполнить порученные Заказчиком Работы своими силами, из своих материалов и оборудования, соответствующих требованиям технических регламентов и качества, с использованием своих машин и механизмов, организовать сдачу-приемку выполненных Работ, вывезти в течение 5 (пяти) дней после завершения Работ за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции, произвести уборку площадки, на которой выполнялись Работы по Договору. По истечении указанного срока Заказчик вправе рассматривать оставленное Подрядчиком имущество как умышленно оставленное или брошенное и распорядиться им по своему усмотрению. Подрядчик должен произвести пусконаладочные работы с предоставлением акта индивидуального испытания оборудования. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик осуществляет технический надзор и строительный контроль за выполнением Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора, проектно-сметной и рабочей документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно – методическим документам Российской Федерации. После выполнения работ Подрядчик должен передать Заказчику по Акту сдачи-приемки всю исполнительную документацию. В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999 года приемка выполненных монтажных работ оформляется Актом о приемке выполненных работ (КС-2). На основании данных Акта о приемке выполненных работ (КС-2) ежемесячно заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). В соответствии с проектом Договора. Срок выполнения Работ составляет 50 рабочих дней с даты заключения Договора, с учетом исполнения Сторонами условий п. 3.1.2. проекта Договора. Работа считается выполненной после подписания Акта приема-передачи выполненных Работ Заказчиком (Форма Акта – Приложение №2 к проекту Договора). Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком Объектов в целом осуществляется в течение 10 дней со дня письменного сообщения Подрядчика о готовности Работ к сдаче и представления исполнительной документации на все виды работ в полном объеме в соответствии со СНиП 3.01.04-87. Сдача-приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе представителя Заказчика, представителя Подрядчика.