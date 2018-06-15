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Номер извещения
ГП817411
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по установке электротехнического оборудования и монтажу электрических сетей, в т.ч. монтаж наружного освещения при строительстве Энергокомплекса, участок «Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 11:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129090, Российская Федерация, Москва, Центральный, Мещанский, 1-й Троицкий пер., д. 12. корп. 5
Почтовый адрес
129090, Российская Федерация, Москва, Центральный, Мещанский, 1-й Троицкий пер., д. 12. корп. 5
Контактный телефон
+7 495 662-71-33 доб. 5502
Факс
+7 495 287-95-18
Адрес электронной почты
rudakov@rngoil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудаков Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Центральный
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Установка электротехнического оборудования и монтаж электрических сетей, в т.ч. монтаж наружного освещения при строительстве Энергокомплекса, участок «Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817411Подведение итогов не позднее Установка электротехнического оборудования и монтаж электрических сетей, в т.ч. монтаж наружного освещения при строительстве Энергокомплекса, участок «Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)Центральный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка электротехнического оборудования и монтаж электрических сетей, в т.ч. монтаж наружного освещения при строительстве Энергокомплекса, участок «Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением №1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Участок «Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
129090, Российская Федерация, Москва, Центральный, Мещанский, 1-й Троицкий пер., д. 12. корп. 5
45.34.22.190
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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