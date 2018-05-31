Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит 100% оплату фактически поставленного Товара в рублях Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки партии Товара на основании полученных товарной накладной или УПД, счета и счета-фактуры (при необходимости)