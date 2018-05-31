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Номер извещения
31806506829
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бутилированной минеральной питьевой воды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 09:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бутилированной минеральной питьевой воды в г. Москва
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 10:00 GMT +331.05.2018 10:0031.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806506829Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бутилированной минеральной питьевой воды в г. МоскваСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2018 10:0031.05.2018 10:0031.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806506829Дата и время вскрытия заявок Поставка бутилированной минеральной питьевой воды в г. МоскваСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
01.11.2018 20:0001.11.2018 20:0001.11.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806506829Подведение итогов не позднее Поставка бутилированной минеральной питьевой воды в г. МоскваСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бутилированной минеральной питьевой воды в г. Москва
Начальная цена
27 144 720,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
766800
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
119027, г. Москва, поселок Внуково, Центральная улица, дом 4г. (склад ООО «Скай Фуд Внуково»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
11.07.11
11.07
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 766800
Поставка бутилированной минеральной питьевой воды в г. Санкт-Петербург
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 10:00 GMT +331.05.2018 10:0031.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806506829Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бутилированной минеральной питьевой воды в г. Санкт-ПетербургСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2018 10:0031.05.2018 10:0031.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806506829Дата и время вскрытия заявок Поставка бутилированной минеральной питьевой воды в г. Санкт-ПетербургСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
01.11.2018 20:0001.11.2018 20:0001.11.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806506829Подведение итогов не позднее Поставка бутилированной минеральной питьевой воды в г. Санкт-ПетербургСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бутилированной минеральной питьевой воды в г. Санкт-Петербург
Начальная цена
26 433 180,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
746700
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 15. (въезд со стороны Вертолётной ул., д. 7); 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18, корп. 4. (склад филиал ЗАО «Аэромар – Санкт-Петербург»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
11.07.11
11.07
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 746700
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