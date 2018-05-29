"порошок алюминиевый марки ПА-0 ГОСТ 6058-73 с фракционным составом 0-2000 мкм "

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

отсрочка платежа в течение 30 дней, на условиях СРТ - г. Армянск. Пункты могут уточняться и обсуждаться. Поставка объема товара должна быть произведена до 25 июня 2018 года.