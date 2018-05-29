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Номер извещения
ГП817409
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Порошок алюминиевый марки ПА-0 ГОСТ 6058-73 с фракционным составом 0-2000 мкм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 11:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Почтовый адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Контактный телефон
+7 365 673-76-90
Факс
--
Адрес электронной почты
shatanova@tioinvest.com
Ф.И.О. контактного лица
Шатанова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Порошок алюминиевый марки ПА-0 ГОСТ 6058-73 с фракционным составом 0-2000 мкм Продукция упаковывается в стальные герметичные 50 литровые барабаны. Перед заключением договора обязательно предоставление и тестирование предлагаемого товара.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.06.201806.06.2018 16:0006.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817409Подведение итогов не позднее Порошок алюминиевый марки ПА-0 ГОСТ 6058-73 с фракционным составом 0-2000 мкм Продукция упаковывается в стальные герметичные 50 литровые барабаны. Перед заключением договора обязательно предоставление и тестирование предлагаемого товара.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Порошок алюминиевый марки ПА-0 ГОСТ 6058-73 с фракционным составом 0-2000 мкм Продукция упаковывается в стальные герметичные 50 литровые барабаны. Перед заключением договора обязательно предоставление и тестирование предлагаемого товара.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
15 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Республика Крым, г.Армянск, ул. Северная промзонаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Титановые Инвестиции
Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции
Адрес местонахождения
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
24.42.21.000
Кол-во: 15
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