Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ООО «Эльгауголь» 1. КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ 1.1. 20 т. футовые контейнеры 1.1.1. Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (Включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова 10, офис 213 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») 2. ОТПРАВКА БАГАЖОМ 2.1. ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток ) Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», тел.: 8-914-116-45-55; тел.: 8-924-116-00-25. 2.2. ООО «АЛК» г. Благовещенск Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» тел.: 8-914-116-45-55, тел.: 8-924-116-00-25. Особые условия при отправке почтово-багажным вагоном • При отгрузке партии состоящей из более чем одного тарного места увязанного, упакованного, сформированного на полетах необходимо формировать с описью по количеству тарных мест с приложением копий документов на груз (счет-фактуры, торг-12, УПД, или иного документа) подтверждающих количество ТМЦ находящегося на полете. • Одна партия отгрузки не должна превышать 400 кг и одно тарное место не должно превышать 100 кг., свыше нормы погрузки по письменному согласованию с зам. начальником БМТС ООО «Эльгауголь» тел.: 8-914-116-45-55, 8-914-282-98-33, эл. почта: Vladimir.Y.Savelev@mechel.com 3. АВТОДОСТАВКА, ЖД ДОСТАВКА (крытые вагоны) 3.1. ООО «Продис-ДВ» г. Благовещенск, тел: 8-914-606-15-07, эл. почта: prodis_dv@mail.ru Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»,тел.:-914-116-45-55, 914-282-98-33; тел.: 8-924-116-00-25. Особые условия при отправке автотранспортом и вагоном • Ледовая переправа открыта в период с 20 декабря до 20 марта (автодоставка). • В период межсезонья с 20 марта по 15 июня, сроки доставки увеличиваются до 30 дней (повагонные отправки). • Летняя навигация с 15 июня по 30 октября (автодоставка).Рассчитать логистику >