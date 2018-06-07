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    Главная / Торги / Закупка запасных частей на Трактор-тягач К-703МА и К-702М для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)

    Закупка запасных частей на Трактор-тягач К-703МА и К-702М для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 07:3007.06.2018 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817405Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей на Трактор-тягач К-703МА и К-702М для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817405

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей на Трактор-тягач К-703МА и К-702М для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 10:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация с формами для заполнения

    Проект договора поставки в редакции ООО Эльгауголь

    Проект спецификации

    Отгрузочные реквизиты ООО Эльгауголь

    Приложение "А" к договору "Система контроля"

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 19645

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Anastasiya.Simonenko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Симоненко Анастасия Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей на Трактор-тягач К-703МА и К-702М для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.08.201807.08.2018 10:0007.08.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817405Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей на Трактор-тягач К-703МА и К-702М для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей на Трактор-тягач К-703МА и К-702М для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ООО «Эльгауголь» 1. КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ 1.1. 20 т. футовые контейнеры 1.1.1. Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (Включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова 10, офис 213 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») 2. ОТПРАВКА БАГАЖОМ 2.1. ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток ) Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», тел.: 8-914-116-45-55; тел.: 8-924-116-00-25. 2.2. ООО «АЛК» г. Благовещенск Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» тел.: 8-914-116-45-55, тел.: 8-924-116-00-25. Особые условия при отправке почтово-багажным вагоном • При отгрузке партии состоящей из более чем одного тарного места увязанного, упакованного, сформированного на полетах необходимо формировать с описью по количеству тарных мест с приложением копий документов на груз (счет-фактуры, торг-12, УПД, или иного документа) подтверждающих количество ТМЦ находящегося на полете. • Одна партия отгрузки не должна превышать 400 кг и одно тарное место не должно превышать 100 кг., свыше нормы погрузки по письменному согласованию с зам. начальником БМТС ООО «Эльгауголь» тел.: 8-914-116-45-55, 8-914-282-98-33, эл. почта: Vladimir.Y.Savelev@mechel.com 3. АВТОДОСТАВКА, ЖД ДОСТАВКА (крытые вагоны) 3.1. ООО «Продис-ДВ» г. Благовещенск, тел: 8-914-606-15-07, эл. почта: prodis_dv@mail.ru Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»,тел.:-914-116-45-55, 914-282-98-33; тел.: 8-924-116-00-25. Особые условия при отправке автотранспортом и вагоном • Ледовая переправа открыта в период с 20 декабря до 20 марта (автодоставка). • В период межсезонья с 20 марта по 15 июня, сроки доставки увеличиваются до 30 дней (повагонные отправки). • Летняя навигация с 15 июня по 30 октября (автодоставка).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки июль-сентябрь 2018 г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя - базис поставки ст. Верхнезейск ДВ ЖД либо ст. Улак ДВ ЖД (согласно отгруз.реквизитам - см.закупочную документацию п.4.1). Обязательное наличие паспорта качества либо иного документа, удостоверяющего качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гидротрансформатор 2765020-1603000-08 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Муфта 2765020-1600010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Муфта 2765015-1600010 упругая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Вал 2765015-2209000 карданный насоса КП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Рукав 700А.3400070"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Рукав 700.3800090"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Рукав 42х56,5-1,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Рукав"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Рукав"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Прокладка 700А.0017105"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Прокладка 700.3429042-1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "Прокладка 700.1701413-1"

    Кол-во: 28

    "Позиция 13"

    "Прокладка 700.1701404-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Прокладка 700.1701404-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Прокладка 700.1701398"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Прокладка 700.1701309-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Прокладка 700.1701275"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Прокладка 700.1701256-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Прокладка 700.1700015-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Прокладка 27М1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Прокладка 2256010-3800012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Прокладка 2256010-1700025-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Прокладка 2256010-1700024"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Прокладка 2256010-1700021"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Прокладка 2256010-1700019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Прокладка 12М1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Поршень 700.1701418"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Манжета 700.1701324-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Крышка 700.1701416"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Корпус 700А1701203"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Коробка 2256010-1701000 переключения передач в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Колодка 700.1701417 тормоза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Валик 700А1700038-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Валик 700А.1700038-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Вал 700А.1701010-2 ведущий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Болт 700.1701421"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Амортизатор АКСС-400М"

    Кол-во: 24

    "Позиция 38"

    "Амортизатор АКСС-220М"

    Кол-во: 24

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