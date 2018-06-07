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Номер извещения
ГП817405
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка запасных частей на Трактор-тягач К-703МА и К-702М для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 10:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 19645
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Anastasiya.Simonenko@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Симоненко Анастасия Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Закупка запасных частей на Трактор-тягач К-703МА и К-702М для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.08.201807.08.2018 10:0007.08.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817405Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей на Трактор-тягач К-703МА и К-702М для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запасных частей на Трактор-тягач К-703МА и К-702М для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД) (Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ООО «Эльгауголь» 1. КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ 1.1. 20 т. футовые контейнеры 1.1.1. Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (Включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова 10, офис 213 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») 2. ОТПРАВКА БАГАЖОМ 2.1. ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток ) Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», тел.: 8-914-116-45-55; тел.: 8-924-116-00-25. 2.2. ООО «АЛК» г. Благовещенск Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» тел.: 8-914-116-45-55, тел.: 8-924-116-00-25. Особые условия при отправке почтово-багажным вагоном • При отгрузке партии состоящей из более чем одного тарного места увязанного, упакованного, сформированного на полетах необходимо формировать с описью по количеству тарных мест с приложением копий документов на груз (счет-фактуры, торг-12, УПД, или иного документа) подтверждающих количество ТМЦ находящегося на полете. • Одна партия отгрузки не должна превышать 400 кг и одно тарное место не должно превышать 100 кг., свыше нормы погрузки по письменному согласованию с зам. начальником БМТС ООО «Эльгауголь» тел.: 8-914-116-45-55, 8-914-282-98-33, эл. почта: Vladimir.Y.Savelev@mechel.com 3. АВТОДОСТАВКА, ЖД ДОСТАВКА (крытые вагоны) 3.1. ООО «Продис-ДВ» г. Благовещенск, тел: 8-914-606-15-07, эл. почта: prodis_dv@mail.ru Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»,тел.:-914-116-45-55, 914-282-98-33; тел.: 8-924-116-00-25. Особые условия при отправке автотранспортом и вагоном • Ледовая переправа открыта в период с 20 декабря до 20 марта (автодоставка). • В период межсезонья с 20 марта по 15 июня, сроки доставки увеличиваются до 30 дней (повагонные отправки). • Летняя навигация с 15 июня по 30 октября (автодоставка).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
29.32.30.390
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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