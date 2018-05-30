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Номер извещения
31806502532
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка строительных, отделочных материалов, красок и смазок для Филиала №7 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 12:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 908 887-05-08
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil7-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смоль Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
628183, Автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нягань, ул. Южная-1, 2 этаж.
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных, отделочных материалов, красок и смазок для Филиала № 7 АО "ГК" "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2018 07:00 GMT +330.05.2018 07:0030.05.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806502532Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных, отделочных материалов, красок и смазок для Филиала № 7 АО "ГК" "Северавтодор"628183, Автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нягань, ул. Южная-1, 2 этаж.
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2018 07:3030.05.2018 07:3030.05.2018 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806502532Дата и время вскрытия заявок Поставка строительных, отделочных материалов, красок и смазок для Филиала № 7 АО "ГК" "Северавтодор"628183, Автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нягань, ул. Южная-1, 2 этаж.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201831.05.2018 11:0031.05.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806502532Подведение итогов не позднее Поставка строительных, отделочных материалов, красок и смазок для Филиала № 7 АО "ГК" "Северавтодор"628183, Автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нягань, ул. Южная-1, 2 этаж.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных, отделочных материалов, красок и смазок для Филиала № 7 АО "ГК" "Северавтодор"
Начальная цена
1 180 775,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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