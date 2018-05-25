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    Главная / Торги / Поставка селитры аммиачной марки Б в мешках 50 кг.

    Поставка селитры аммиачной марки Б в мешках 50 кг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2018 10:0025.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817396Дата и время окончания срока приема заявок Поставка селитры аммиачной марки Б в мешках 50 кг. (Волгоградская обл.)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817396

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка селитры аммиачной марки Б в мешках 50 кг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 09:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Перечень бухгалтерских документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 131

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    Kozin_m@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козин Максим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка селитры аммиачной марки Б в мешках 50 кг. (Волгоградская обл.)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201819.06.2018 23:5919.06.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817396Подведение итогов не позднее Поставка селитры аммиачной марки Б в мешках 50 кг. (Волгоградская обл.)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка селитры аммиачной марки Б в мешках 50 кг. (Волгоградская обл.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Прошу учесть, что снижение цены по предложению происходит в онлайн режиме. В случае изменения цены на электронной площадке одним из участников под конец проведения данной тендерной процедуры, процедура автоматически продлевается на 15 минут независимо от времени окончания процедуры, т.е. если участник изменил цену за одну минуту до окончания процедуры, процедура окончиться на 14 минут позже назначенного времени и т.д. Организатором предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки (снижения цен) на усмотрение. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться по электронной почте к Козину Максиму Владимировичу, e-mail: Kozin_m@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Волгоградская область, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Промышленная, д.6А. Июнь 2018 г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приоритетным условием оплаты является отсрочка платежа.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    24.15.4

    Удобрения фосфорные химические или минеральные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Селитра аммиачная марка Б в мешках по 50 кг."

    Кол-во: 24

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