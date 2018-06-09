www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП817391
Уникальный номер закупки
196-562/18 от 17.05.2018
Наименование закупки
Поставка стандартных образцов и протяжек для Испытательного центра АО Уралхиммаш.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 09:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-48
Факс
{}
Адрес электронной почты
o.a.podjezhikh@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подъезжих Ольга Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стандартных образцов и протяжек для Испытательного центра АО Уралхиммаш.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 13:00 GMT +309.06.2018 13:0009.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817391Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стандартных образцов и протяжек для Испытательного центра АО Уралхиммаш.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 13:0009.06.2018 13:0009.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817391Дата и время вскрытия заявок Поставка стандартных образцов и протяжек для Испытательного центра АО Уралхиммаш.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
21.07.2018 13:0021.07.2018 13:0021.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817391Подведение итогов не позднее Поставка стандартных образцов и протяжек для Испытательного центра АО Уралхиммаш.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стандартных образцов и протяжек для Испытательного центра АО Уралхиммаш.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.