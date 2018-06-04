Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты - без аванса, по факту выполнения работ. До начала работ согласовать колера отделочных материалов и сами материалы. Выполнение работ производить после оформления плана организации работ. Уборка и вывоз мусора производится за счет Подрядчика. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 36 месяцев.