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Номер извещения
ГП817389
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений в АБК 2 этажа - цех № 2 (мужской гардероб - север), цех № 2 (мужской гардероб - юг) и цех № 2 (женский гардероб - юг) инв. № 260268 (2), литера ДЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 09:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-86-11
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Цыбульская Ирина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений в АБК 2 этажа - цех № 2 (мужской гардероб - север), цех № 2 (мужской гардероб - юг) и цех № 2 (женский гардероб - юг) инв. № 260268 (2), литера ДЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 10:30 GMT +304.06.2018 10:3004.06.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817389Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений в АБК 2 этажа - цех № 2 (мужской гардероб - север), цех № 2 (мужской гардероб - юг) и цех № 2 (женский гардероб - юг) инв. № 260268 (2), литера ДЗКолпино
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 10:3004.06.2018 10:3004.06.2018 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817389Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений в АБК 2 этажа - цех № 2 (мужской гардероб - север), цех № 2 (мужской гардероб - юг) и цех № 2 (женский гардероб - юг) инв. № 260268 (2), литера ДЗКолпино
Подведение итогов не позднее
28.06.2018 10:3028.06.2018 10:3028.06.2018 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817389Подведение итогов не позднее Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений в АБК 2 этажа - цех № 2 (мужской гардероб - север), цех № 2 (мужской гардероб - юг) и цех № 2 (женский гардероб - юг) инв. № 260268 (2), литера ДЗКолпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.06.201828.06.2018 10:3028.06.2018 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817389Подведение итогов не позднее Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений в АБК 2 этажа - цех № 2 (мужской гардероб - север), цех № 2 (мужской гардероб - юг) и цех № 2 (женский гардероб - юг) инв. № 260268 (2), литера ДЗКолпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений в АБК 2 этажа - цех № 2 (мужской гардероб - север), цех № 2 (мужской гардероб - юг) и цех № 2 (женский гардероб - юг) инв. № 260268 (2), литера ДЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Запрос предложений на выполнение работ по косметическому ремонту помещений в АБК 2 этажа - цех № 2 (мужской гардероб - север), цех № 2 (мужской гардероб - юг) и цех № 2 (женский гардероб - юг) инв. № 260268 (2), литера ДЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. 75, лит. ДЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
43.99.90.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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