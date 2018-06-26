Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

по факту получения на складе ПАО "ЧМК", в течение 60 дней Срок поставки – в течение 60-90 дней с момента заключения спецификации. ДОГОВОР В РЕДАКЦИИ ПАО "ЧМК" БЕЗ ПРОТОКОЛА РАЗНОГЛАСИЙ. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.