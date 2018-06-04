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    Главная / Торги / Оказание услуг по оценке морфометрических показателей и оценке состояния водоохранных зон рек Рассоха, Коршуниха, Гандюха и Усть-Илимского водохранилища на водохозяйственных участках ПАО "КГОК"

    Оказание услуг по оценке морфометрических показателей и оценке состояния водоохранных зон рек Рассоха, Коршуниха, Гандюха и Усть-Илимского водохранилища на водохозяйственных участках ПАО "КГОК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 14:0004.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817386Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оценке морфометрических показателей и оценке состояния водоохранных зон рек Рассоха, Коршуниха, Гандюха и Усть-Илимского водохранилища на водохозяйственных участках ПАО "КГОК"Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817386

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по оценке морфометрических показателей и оценке состояния водоохранных зон рек Рассоха, Коршуниха, Гандюха и Усть-Илимского водохранилища на водохозяйственных участках ПАО "КГОК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 08:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Перечень документов для предоставления

    Изменения в извещении

    Документация

    Договор

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-82

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    kulichkovals@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куличкова Лидия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по оценке морфометрических показателей и оценке состояния водоохранных зон рек Рассоха, Коршуниха, Гандюха и Усть-Илимского водохранилища на водохозяйственных участках ПАО "КГОК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2018 14:00 GMT +304.06.2018 14:0004.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817386Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оценке морфометрических показателей и оценке состояния водоохранных зон рек Рассоха, Коршуниха, Гандюха и Усть-Илимского водохранилища на водохозяйственных участках ПАО "КГОК"Нижнеилимский район

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2018 14:0004.06.2018 14:0004.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817386Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по оценке морфометрических показателей и оценке состояния водоохранных зон рек Рассоха, Коршуниха, Гандюха и Усть-Илимского водохранилища на водохозяйственных участках ПАО "КГОК"Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    04.09.2018 09:0004.09.2018 09:0004.09.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817386Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оценке морфометрических показателей и оценке состояния водоохранных зон рек Рассоха, Коршуниха, Гандюха и Усть-Илимского водохранилища на водохозяйственных участках ПАО "КГОК"Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.201804.09.2018 09:0004.09.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817386Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оценке морфометрических показателей и оценке состояния водоохранных зон рек Рассоха, Коршуниха, Гандюха и Усть-Илимского водохранилища на водохозяйственных участках ПАО "КГОК"Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по оценке морфометрических показателей и оценке состояния водоохранных зон рек Рассоха, Коршуниха, Гандюха и Усть-Илимского водохранилища на водохозяйственных участках ПАО "КГОК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Проведение съемок не меньше двух раз в год

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665651, Иркутская область , г. Железногорск-Илимский , ул. Иващенко 9А/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 (девяносто) дней с момента подписания этапа работ (услуг) Срок выполнения работ (услуг )- с момента подписания договора до 15.03.2019 г.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    71.12.39.114

    Работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения

    Классификатор ОКВЭД2

    07.10.2

    Добыча железных руд открытым способом

    Документация лота

    Перечень документов для предоставления

    21.05.2018

    Документация

    21.05.2018

    Договор

    21.05.2018

    Техническое задание

    21.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по оценке морфометрических показателей и оценке состояния водоохранных зон рек Рассоха, Коршуниха, Гандюха и Усть-Илимского водохранилища на водохозяйственных участках ПАО "КГОК""

    Кол-во: 1

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