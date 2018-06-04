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Номер извещения
ГП817386
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по оценке морфометрических показателей и оценке состояния водоохранных зон рек Рассоха, Коршуниха, Гандюха и Усть-Илимского водохранилища на водохозяйственных участках ПАО "КГОК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 08:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-82
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
kulichkovals@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куличкова Лидия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Оказание услуг по оценке морфометрических показателей и оценке состояния водоохранных зон рек Рассоха, Коршуниха, Гандюха и Усть-Илимского водохранилища на водохозяйственных участках ПАО "КГОК"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 14:00 GMT +304.06.2018 14:0004.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817386Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оценке морфометрических показателей и оценке состояния водоохранных зон рек Рассоха, Коршуниха, Гандюха и Усть-Илимского водохранилища на водохозяйственных участках ПАО "КГОК"Нижнеилимский район
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 14:0004.06.2018 14:0004.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817386Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по оценке морфометрических показателей и оценке состояния водоохранных зон рек Рассоха, Коршуниха, Гандюха и Усть-Илимского водохранилища на водохозяйственных участках ПАО "КГОК"Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
04.09.2018 09:0004.09.2018 09:0004.09.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817386Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оценке морфометрических показателей и оценке состояния водоохранных зон рек Рассоха, Коршуниха, Гандюха и Усть-Илимского водохранилища на водохозяйственных участках ПАО "КГОК"Нижнеилимский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.09.201804.09.2018 09:0004.09.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817386Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оценке морфометрических показателей и оценке состояния водоохранных зон рек Рассоха, Коршуниха, Гандюха и Усть-Илимского водохранилища на водохозяйственных участках ПАО "КГОК"Нижнеилимский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по оценке морфометрических показателей и оценке состояния водоохранных зон рек Рассоха, Коршуниха, Гандюха и Усть-Илимского водохранилища на водохозяйственных участках ПАО "КГОК"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Проведение съемок не меньше двух раз в год
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665651, Иркутская область , г. Железногорск-Илимский , ул. Иващенко 9А/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
71.12.39.114
07.10.2
Документация лота
Кол-во: 1
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