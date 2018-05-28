Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка соды кальцинированной технической марка Б сорт 1

    Поставка соды кальцинированной технической марка Б сорт 1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2018 20:0028.05.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817381Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соды кальцинированной технической марка Б сорт 1Златоуст, Парковый проезд 1Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817381

    Уникальный номер закупки

    273

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка соды кальцинированной технической марка Б сорт 1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 07:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 66-96-31

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts4@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боровых Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст, Парковый проезд 1

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка соды кальцинированной технической марка Б сорт 1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2018 20:00 GMT +328.05.2018 20:0028.05.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817381Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соды кальцинированной технической марка Б сорт 1Златоуст, Парковый проезд 1

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2018 06:0029.05.2018 06:0029.05.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817381Дата и время вскрытия заявок Поставка соды кальцинированной технической марка Б сорт 1Златоуст, Парковый проезд 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201829.05.2018 14:0029.05.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817381Подведение итогов не позднее Поставка соды кальцинированной технической марка Б сорт 1Златоуст, Парковый проезд 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соды кальцинированной технической марка Б сорт 1

    Начальная цена

    506 234,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 062,34 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Златоуст Парковый проезд 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    20.13.43.111

    Сода кальцинированная техническая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка соды кальцинированной технической марка Б сорт 1"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    КЛОТО
    Попозиционная № ГП806098
    Сода, каустик, битум для ООО "Клото" на июль
    Сода, каустик, битум для ООО "Клото" на июль
    158979
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.06.2018 00:00(GMT+03:00)
    3 500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Архангельская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить