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Номер извещения
ГП817381
Уникальный номер закупки
273
Наименование закупки
Поставка соды кальцинированной технической марка Б сорт 1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 07:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 66-96-31
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts4@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Боровых Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
Златоуст, Парковый проезд 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка соды кальцинированной технической марка Б сорт 1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2018 20:00 GMT +328.05.2018 20:0028.05.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817381Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соды кальцинированной технической марка Б сорт 1Златоуст, Парковый проезд 1
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2018 06:0029.05.2018 06:0029.05.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817381Дата и время вскрытия заявок Поставка соды кальцинированной технической марка Б сорт 1Златоуст, Парковый проезд 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соды кальцинированной технической марка Б сорт 1
Начальная цена
506 234,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 062,34 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Златоуст Парковый проезд 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
20.13.43.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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