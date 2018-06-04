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    Главная / Торги / Закупка запчастей цеха топливоподачи

    Закупка запчастей цеха топливоподачи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 10:0004.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806506255Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запчастей цеха топливоподачиКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806506255

    Уникальный номер закупки

    40

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запчастей цеха топливоподачи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 07:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    СК

    Обоснование

    чертеж

    чертеж

    эскиз

    ТЗ

    ЗД

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-67

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    sergey.tolstov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Толстов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Закупки и тендеры Услуги по литью чугуна

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запчастей цеха топливоподачи

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 19:5930.06.2018 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806506255Подведение итогов не позднее Закупка запчастей цеха топливоподачиКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запчастей цеха топливоподачи

    Начальная цена

    684 150,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    на весь объем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, РФ, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата течение 60 дней с момента поставки на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    24.51

    Услуги по литью чугуна

    Классификатор ОКВЭД2

    24.51

    Литье чугуна

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РОЛИК ХОЛОСТОЙ КОНВЕЙЕРА ф РОЛ 160 ММ L ОБ= 1700 ММ L= РОЛИКА 160 ММ Ф ВАЛА 18 ЭСКИЗ № 3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "РОЛИК ТРАНСПОРТЕРНЫЙ ф РОЛ 160 ММ L ОБ= 404 ММ L= РОЛИКА 380 ММ Ф ВАЛА 18 ММ ЭСКИЗ № 2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "РОЛИК ТРАНСПОРТЕРНЫЙ ф РОЛ 160 ММ L ОБ= 1200 ММ L= РОЛИКА 1152 ММ Ф ВАЛА 18 ММ ЭСКИЗ № 1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "КРОНШТЕЙН СРЕДНИЙ чертеж № б/н"

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "БРУС ОТБОЙНЫЙ МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКИ СМ-170 ЧЕРТЕЖ № 5162.00.000"

    Кол-во: 2

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