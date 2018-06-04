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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806518364
Уникальный номер закупки
59
Наименование закупки
Техническое обслуживание климатического оборудования для нужд ПАО "ЮК ГРЭС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2018 07:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-13
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
Elena.Sozina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Созина Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Калтан
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание климатического оборудования
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание климатического оборудования
Начальная цена
237 463,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "ЮК ГРЭС" (г. Калтан, ул. Комсомольская, 20)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
33.12.1
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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