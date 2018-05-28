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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП817377
Уникальный номер закупки
18441
Наименование закупки
Портландцемент для нужд АО "ГОК "Инаглинский"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 05:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-85
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
obihod@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Обиход Оксана Валериевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Портландцемент для нужд АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 18441
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Портландцемент для нужд АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 18441
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно отгрузочных реквизитов АО "ГОК "Инаглинский"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
43
05
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1200
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