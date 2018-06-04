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    Главная / Торги / ЖБИ, ЧНГКМ, УМВГК

    ЖБИ, ЧНГКМ, УМВГК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 15:0004.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817412Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЖБИМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817412

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЖБИ, ЧНГКМ, УМВГК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 11:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма договора

    Форма спецификации

    форма ТКП

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    s.mikulchik@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Микульчик Святослав Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЖБИ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 16:0003.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817412Подведение итогов не позднее Поставка ЖБИМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЖБИ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно запроса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно запросаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно запроса
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    23.61.1

    Изделия строительные из бетона

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ж/б фундамент 1ФР2 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.413.ООО л.3; 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.413.Н1 л.20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Ж/б панель стеновая ПС2-36-БГ3 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.413.ООО л.3; 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.413.Н1 л.2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Ж/б панель стеновая ПС2-36-БГ3-а 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.413.ООО л.3; 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.413.Н1 л.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Ж/б плита покрытия 2ПР-3 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.413.ООО л.3; 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.413.Н1 л.2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Ж/б плита покрытия 4ПР-3 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.413.ООО л.3; 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.413.Н1 л.4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Ж/б плита покрытия 4ПР-3-а 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.413.ООО л.3; 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.413.Н1 л.4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Ж/б колонна 1КР36 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.413.ООО л.3; 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.413.Н1 л.17"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Ж/б плита П1. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Ж/б плита П1-1. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Ж/б плита П1-2. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Ж/б плита П1-3. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Ж/б плита П1-4. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Ж/б плита П2. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.20-9 серия 3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 54

    "Позиция 14"

    "Ж/б плита П20-1. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1, позиция 4, В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Ж/б плита П1-5. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1, позиция 4, В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Ж/б плита П14. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Ж/б плита П12. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Ж/б плита П11. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Ж/б плита П19. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Ж/б плита П18-1. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Ж/б плита П17-1. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Ж/б плита П16. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Ж/б плита П15. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Ж/б плита П13. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Ж/б плита П10. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Ж/б плита П9. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Ж/б плита П7-1. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Ж/б плита П2-1. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.20-9 серия 3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Ж/б плита П2-2. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.20-9 серия 3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Ж/б плита П2-3. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.20-9 серия 3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 11

    "Позиция 31"

    "Ж/б плита П3. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 22

    "Позиция 32"

    "Ж/б плита П3-1. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Ж/б плита П3-2. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Ж/б плита П4. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 21

    "Позиция 35"

    "Ж/б плита П4-1. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Ж/б плита П4-2. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Ж/б плита П5. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Ж/б плита П8. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Ж/б плита П6. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Ж/б плита П6-1. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Ж/б плита П7. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1, вып.4-1 с дополнительной сеткой С-1,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.459.АС.000, л.10,12,13"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Ж/б плита П1. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С-3,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.480.АС.000, л.26,30,31"

    Кол-во: 17

    "Позиция 43"

    "Ж/б плита П1-1. Сборочные единицы: плита ПТ 300.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С-3,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.480.АС.000, л.26,30,31"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Ж/б плита П2. Сборочные единицы: плита ПТ 75.300.16-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С-4,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.480.АС.000, л.26,30,31"

    Кол-во: 23

    "Позиция 45"

    "Ж/б плита П3. Сборочные единицы: плита ПТ 75.210.14-3 серия 3.006.1-8, вып.3-1 с дополнительной сеткой С-5,В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.480.АС.000, л.26,30,31"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Ж/б плита П4. Сборочные единицы: сетка С-1, С-2, С-4-2, петля П11, В25,F150,W6, 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.480.АС.000, л.26,30,31"

    Кол-во: 16

    "Позиция 47"

    "Ж/б плита 1П18.15 ГОСТ 21924,0-84* В25 F200 W4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Ж/б плита 1П60.18 ГОСТ 21924,0-84* В25 F150 W4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Плита ПД 300.150.12-3 сер.3.006.1-8 вып.3-1 F200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Плита ПД 75.120.12-1,5 сер.3.006.1-8 вып.3-1 F200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Блок ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 В15 F150 W4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 52"

    "Блок ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 F200"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Блок ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 В15 F200"

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "Блок ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 В15 F150 W4"

    Кол-во: 40

    "Позиция 55"

    "Блок ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 В15 F200"

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "Блок ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 F200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Блок ФБС 12.6.6-Т B15 F200 ГОСТ 13579-78"

    Кол-во: 8

    "Позиция 58"

    "Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 B35 F400 W10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 В15 F150 W4"

    Кол-во: 18

    "Позиция 60"

    "Блок ФБС 12.4.6-Т В15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Блок ФБС 12.4.6-Т F200 ГОСТ 13579-78"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Блок ФБС 12.4.6-Т B30 F400 W10 ГОСТ 13579-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Блок ФБС 12.4.6-Т B15 F200 ГОСТ 13579-78"

    Кол-во: 271

    "Позиция 64"

    "Блок ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78"

    Кол-во: 28

    "Позиция 65"

    "Блок ФБС 12.4.3-Т В15 ГОСТ 13579-78"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Блок ФБС 12.4.3-Т B15 F200 ГОСТ 13579-78"

    Кол-во: 8

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