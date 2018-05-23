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Номер извещения
ГП817372
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Транспортировка ж.д. транспортом узлов экскаватора ЭКГ-15М по маршруту ст.Колпино (Россия) – ст.Костомукша-товарная (Россия) – предоставление (собственного/арендованного) подвижного состава Оборудование общим весом 675,0 тн.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2018 12:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Marina.Smolina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Смолина Марина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Транспортировка ж.д. транспортом узлов экскаватора ЭКГ-15М по маршруту ст.Колпино (Россия) – ст.Костомукша-товарная (Россия) – предоставление (собственного/арендованного) подвижного состава Оборудование общим весом 675,0 тн.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2018 15:00 GMT +323.05.2018 15:0023.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817372Дата и время окончания срока приема заявок Транспортировка ж.д. транспортом узлов экскаватора ЭКГ-15М по маршруту ст.Колпино (Россия) – ст.Костомукша-товарная (Россия) – предоставление (собственного/арендованного) подвижного состава Оборудование общим весом 675,0 тн. Колпино
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2018 15:0023.05.2018 15:0023.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817372Дата и время вскрытия заявок Транспортировка ж.д. транспортом узлов экскаватора ЭКГ-15М по маршруту ст.Колпино (Россия) – ст.Костомукша-товарная (Россия) – предоставление (собственного/арендованного) подвижного состава Оборудование общим весом 675,0 тн. Колпино
Подведение итогов не позднее
31.05.2018 15:0031.05.2018 15:0031.05.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817372Подведение итогов не позднее Транспортировка ж.д. транспортом узлов экскаватора ЭКГ-15М по маршруту ст.Колпино (Россия) – ст.Костомукша-товарная (Россия) – предоставление (собственного/арендованного) подвижного состава Оборудование общим весом 675,0 тн. Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201831.05.2018 15:0031.05.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817372Подведение итогов не позднее Транспортировка ж.д. транспортом узлов экскаватора ЭКГ-15М по маршруту ст.Колпино (Россия) – ст.Костомукша-товарная (Россия) – предоставление (собственного/арендованного) подвижного состава Оборудование общим весом 675,0 тн. Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортировка ж.д. транспортом узлов экскаватора ЭКГ-15М по маршруту ст.Колпино (Россия) – ст.Костомукша-товарная (Россия) – предоставление (собственного/арендованного) подвижного состава Оборудование общим весом 675,0 тн.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
49.20.19.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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