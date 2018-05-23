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    Главная / Торги / Транспортировка ж.д. транспортом узлов экскаватора ЭКГ-15М по маршруту ст.Колпино (Россия) – ст.Костомукша-товарная (Россия) – предоставление (собственного/арендованного) подвижного состава Оборудование общим весом 675,0 тн.

    Транспортировка ж.д. транспортом узлов экскаватора ЭКГ-15М по маршруту ст.Колпино (Россия) – ст.Костомукша-товарная (Россия) – предоставление (собственного/арендованного) подвижного состава Оборудование общим весом 675,0 тн.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2018 15:0023.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817372Дата и время окончания срока приема заявок Транспортировка ж.д. транспортом узлов экскаватора ЭКГ-15М по маршруту ст.Колпино (Россия) – ст.Костомукша-товарная (Россия) – предоставление (собственного/арендованного) подвижного состава Оборудование общим весом 675,0 тн. КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817372

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортировка ж.д. транспортом узлов экскаватора ЭКГ-15М по маршруту ст.Колпино (Россия) – ст.Костомукша-товарная (Россия) – предоставление (собственного/арендованного) подвижного состава Оборудование общим весом 675,0 тн.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2018 12:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение к извещению

    Анкета поставщика

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Marina.Smolina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Смолина Марина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортировка ж.д. транспортом узлов экскаватора ЭКГ-15М по маршруту ст.Колпино (Россия) – ст.Костомукша-товарная (Россия) – предоставление (собственного/арендованного) подвижного состава Оборудование общим весом 675,0 тн.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2018 15:00 GMT +323.05.2018 15:0023.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817372Дата и время окончания срока приема заявок Транспортировка ж.д. транспортом узлов экскаватора ЭКГ-15М по маршруту ст.Колпино (Россия) – ст.Костомукша-товарная (Россия) – предоставление (собственного/арендованного) подвижного состава Оборудование общим весом 675,0 тн. Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2018 15:0023.05.2018 15:0023.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817372Дата и время вскрытия заявок Транспортировка ж.д. транспортом узлов экскаватора ЭКГ-15М по маршруту ст.Колпино (Россия) – ст.Костомукша-товарная (Россия) – предоставление (собственного/арендованного) подвижного состава Оборудование общим весом 675,0 тн. Колпино

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2018 15:0031.05.2018 15:0031.05.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817372Подведение итогов не позднее Транспортировка ж.д. транспортом узлов экскаватора ЭКГ-15М по маршруту ст.Колпино (Россия) – ст.Костомукша-товарная (Россия) – предоставление (собственного/арендованного) подвижного состава Оборудование общим весом 675,0 тн. Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201831.05.2018 15:0031.05.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817372Подведение итогов не позднее Транспортировка ж.д. транспортом узлов экскаватора ЭКГ-15М по маршруту ст.Колпино (Россия) – ст.Костомукша-товарная (Россия) – предоставление (собственного/арендованного) подвижного состава Оборудование общим весом 675,0 тн. Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортировка ж.д. транспортом узлов экскаватора ЭКГ-15М по маршруту ст.Колпино (Россия) – ст.Костомукша-товарная (Россия) – предоставление (собственного/арендованного) подвижного состава Оборудование общим весом 675,0 тн.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    49.20.19.190

    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке прочих грузов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно извещению"

    Кол-во: 0

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