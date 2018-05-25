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    Главная / Торги / Поставка пропановых и кислородных баллонов

    Поставка пропановых и кислородных баллонов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2018 11:0025.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817371Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пропановых и кислородных баллоновНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817371

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка пропановых и кислородных баллонов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2018 10:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект спецификации

    Изменения в извещении

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-15

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Denis.grabelnikov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Грабельников Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пропановых и кислородных баллонов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2018 11:00 GMT +325.05.2018 11:0025.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817371Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пропановых и кислородных баллоновНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2018 11:0025.05.2018 11:0025.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817371Дата и время вскрытия заявок Поставка пропановых и кислородных баллоновНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2018 11:0031.07.2018 11:0031.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817371Подведение итогов не позднее Поставка пропановых и кислородных баллоновНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 11:0031.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817371Подведение итогов не позднее Поставка пропановых и кислородных баллоновНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пропановых и кислородных баллонов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    80 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия,678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара - в течение 60 календарных дней с момента поступления продукции на склад, срок поставки 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    25.29.12

    Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пропановый баллон 50л"

    Кол-во: 80

    "Позиция 2"

    "Баллон кислородный 40л"

    Кол-во: 65

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