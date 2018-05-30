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    Главная / Торги / Поставка пластин ТВС

    Поставка пластин ТВС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2018 11:0030.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817369Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пластин ТВСНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817369

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка пластин ТВС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2018 08:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Проект спецификации

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-15

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Denis.grabelnikov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Грабельников Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пластин ТВС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2018 11:00 GMT +330.05.2018 11:0030.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817369Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пластин ТВСНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2018 11:0030.05.2018 11:0030.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817369Дата и время вскрытия заявок Поставка пластин ТВСНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2018 11:0030.10.2018 11:0030.10.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817369Подведение итогов не позднее Поставка пластин ТВСНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201830.10.2018 11:0030.10.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817369Подведение итогов не позднее Поставка пластин ТВСНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пластин ТВС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    465 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия,678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара - в течение 60 календарных дней с момента поступления продукции на склад, срок поставки 30 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.276

    Пластинки сменные твердосплавные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "пластина CNMG 12 04 12-43"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "пластина TCMT 22 04 08-PM"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "пластина TCMT 11 03 04-PM"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Пластина SNUM-150412 TC40PT"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "Пластина CCMT09T304E F2 TP20AM"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Пластина VBMT 16 04 08 Т15К6"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "тв.сплав SNGN 120408 T5K10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Пластина ZDCW - 1503 ADTR ТР40АМ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "пластина CNMG 19 06 12-49"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "пластина WNMG 08 04 08-49"

    Кол-во: 60

    "Позиция 11"

    "Пластина твс TNGN 16 04 16Т01020 650"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Пластина ТВС WNUM-100612 CT35M"

    Кол-во: 45

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