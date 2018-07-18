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    Главная / Торги / Запорно-регулирующая арматура ЧНГКМ

    Запорно-регулирующая арматура ЧНГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.07.2018 17:0018.07.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817408Дата и время окончания срока приема заявок Запорно-регулирующая арматура ЧНГКММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817408

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запорно-регулирующая арматура ЧНГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 10:53

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ

    форма КП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 4369

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    s.nesterov@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестеров Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запорно-регулирующая арматура ЧНГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.08.201802.08.2018 16:0002.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817408Подведение итогов не позднее Запорно-регулирующая арматура ЧНГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запорно-регулирующая арматура ЧНГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    60 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, Иркутской области, ул. Луговая, 21.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    «Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.130

    Краны и клапаны шаровые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой DN80 PN12,5МПа ХЛ1 ХКСФ-ЦС ТУХКСФ.374220.944.ТУ с ручным приводом, с концами под приварку, надземной установки, климатического исполнения ХЛ1, комплектация по 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.161.ТХ.ОЛ25-15/682 изм.3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой DN50 PN12,5МПа ХКСФ-ЦС ТУХКСФ.374220.944.ТУ с ручным приводом, с концами под приварку, надземной установки, климатического исполнения ХЛ1, комплектация по 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.161.ТХ.ОЛ25-15/685 изм.3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой DN150 PN12,5МПа ХКСФ.374220.944.ТУ с ручным приводом, с концами под приварку, надземной установки, класс герметичности "А" по ГОСТ Р54808-2011, климатического исполнения ХЛ1, комплектация по 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.161.ТХ.ОЛ25-15/681 изм.3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой DN80 PN12,5МПа, ХЛ1, ХКСФ-ЦС ТУХКСФ.374220.944.ТУ с концами под приварку, надземный, с ручным приводом. Опросный лист 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.162.ТХ.ОЛ25-15/201 изм.2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой DN25 ANSI 300 (50,6кгс/см2) фланцевый,ХКСФ-ЦС ХКСФ.374220.944.ТУ,надземной установки,исполнения ХЛ1, с ручным приводом, класс герметичности затвора "А" по ГОСТ Р 54808-2011 комплектация по 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.144.Т2.ОЛ25-15/946 изм.2"

    Кол-во: 24

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой DN100 ANSI 300 (50,6кгс/см2) фланцевый,ХКСФ-ЦС ХКСФ.374220.944.ТУ надземной установки,исполнения ХЛ1, с ручным приводом, класс герметичности затвора "А" по ГОСТ Р 54808-2011 комплектация по 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.144.Т2.ОЛ25-15/947 изм.2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой DN50 PN12,5МПа ХКСФ-ЦС ТУХКСФ.374220.944.ТУ с ручным приводом, с концами под приварку, надземной установки, климатического исполнения ХЛ1, комплектация по 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.161.ТХ.ОЛ25-15/685 изм.3"

    Кол-во: 16

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