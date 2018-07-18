Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

«Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю.

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран шаровой DN80 PN12,5МПа ХЛ1 ХКСФ-ЦС ТУХКСФ.374220.944.ТУ с ручным приводом, с концами под приварку, надземной установки, климатического исполнения ХЛ1, комплектация по 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.161.ТХ.ОЛ25-15/682 изм.3" Кол-во: 6

"Позиция 2" "Кран шаровой DN50 PN12,5МПа ХКСФ-ЦС ТУХКСФ.374220.944.ТУ с ручным приводом, с концами под приварку, надземной установки, климатического исполнения ХЛ1, комплектация по 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.161.ТХ.ОЛ25-15/685 изм.3" Кол-во: 5

"Позиция 3" "Кран шаровой DN150 PN12,5МПа ХКСФ.374220.944.ТУ с ручным приводом, с концами под приварку, надземной установки, класс герметичности "А" по ГОСТ Р54808-2011, климатического исполнения ХЛ1, комплектация по 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.161.ТХ.ОЛ25-15/681 изм.3" Кол-во: 4

"Позиция 4" "Кран шаровой DN80 PN12,5МПа, ХЛ1, ХКСФ-ЦС ТУХКСФ.374220.944.ТУ с концами под приварку, надземный, с ручным приводом. Опросный лист 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.162.ТХ.ОЛ25-15/201 изм.2" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Кран шаровой DN25 ANSI 300 (50,6кгс/см2) фланцевый,ХКСФ-ЦС ХКСФ.374220.944.ТУ,надземной установки,исполнения ХЛ1, с ручным приводом, класс герметичности затвора "А" по ГОСТ Р 54808-2011 комплектация по 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.144.Т2.ОЛ25-15/946 изм.2" Кол-во: 24

"Позиция 6" "Кран шаровой DN100 ANSI 300 (50,6кгс/см2) фланцевый,ХКСФ-ЦС ХКСФ.374220.944.ТУ надземной установки,исполнения ХЛ1, с ручным приводом, класс герметичности затвора "А" по ГОСТ Р 54808-2011 комплектация по 4550РД.00.Р.01.УКПГ.3.144.Т2.ОЛ25-15/947 изм.2" Кол-во: 3