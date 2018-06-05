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Номер извещения
ГП817359
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право полного изготовления деталей из давальческих заготовок ЗАО «НЗЛ» (Диск с лопатками первой/второй ступени, Диск диафрагмы, Диск с лопатками, Диафрагма)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 16:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Контактный телефон
+7 812 493-56-66 доб. 1368
Факс
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Адрес электронной почты
e.safiulina@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафиулина Екатерина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Полное изготовление деталей из давальческих заготовок ЗАО «НЗЛ» (Диск с лопатками первой/второй ступени, Диск диафрагмы, Диск с лопатками, Диафрагма)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 10:00 GMT +305.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817359Дата и время окончания срока приема заявок Полное изготовление деталей из давальческих заготовок ЗАО «НЗЛ» (Диск с лопатками первой/второй ступени, Диск диафрагмы, Диск с лопатками, Диафрагма)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 10:0005.06.2018 10:0005.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817359Дата и время вскрытия заявок Полное изготовление деталей из давальческих заготовок ЗАО «НЗЛ» (Диск с лопатками первой/второй ступени, Диск диафрагмы, Диск с лопатками, Диафрагма)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
05.06.2018 18:0005.06.2018 18:0005.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817359Подведение итогов не позднее Полное изготовление деталей из давальческих заготовок ЗАО «НЗЛ» (Диск с лопатками первой/второй ступени, Диск диафрагмы, Диск с лопатками, Диафрагма)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.06.201805.06.2018 18:0005.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817359Подведение итогов не позднее Полное изготовление деталей из давальческих заготовок ЗАО «НЗЛ» (Диск с лопатками первой/второй ступени, Диск диафрагмы, Диск с лопатками, Диафрагма)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Полное изготовление деталей из давальческих заготовок ЗАО «НЗЛ» (Диск с лопатками первой/второй ступени, Диск диафрагмы, Диск с лопатками, Диафрагма)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
25.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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