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Номер извещения
ГП817353
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества производственного назначения, расположенных по адресу: Нижегородская область, Починковский район, поселок Ужовка, улица Советская, дом 40. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Лот №3: Нежилое здание - здание МББУ производственной базы п. Ужовка (производственное), площадь: общая 755,00 кв.м, инвентарный номер: 04141, литер: 13К, этажность: 1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Лот №3: Нежилое здание - здание МББУ производственной базы п. Ужовка (производственное), площадь: общая 755,00 кв.м, инвентарный номер: 04141, литер: 13К, этажность: 1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 10:00 GMT +318.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817353Дата и время окончания срока приема заявок Лот №3: Нежилое здание - здание МББУ производственной базы п. Ужовка (производственное), площадь: общая 755,00 кв.м, инвентарный номер: 04141, литер: 13К, этажность: 1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.06.2018 18:0018.06.2018 18:0018.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817353Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №3: Нежилое здание - здание МББУ производственной базы п. Ужовка (производственное), площадь: общая 755,00 кв.м, инвентарный номер: 04141, литер: 13К, этажность: 1Москва
Дата и время проведения
19.06.2018 14:0019.06.2018 14:0019.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817353Дата и время проведения Лот №3: Нежилое здание - здание МББУ производственной базы п. Ужовка (производственное), площадь: общая 755,00 кв.м, инвентарный номер: 04141, литер: 13К, этажность: 1Москва
Подведение итогов не позднее
06.07.2018 15:0006.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817353Подведение итогов не позднее Лот №3: Нежилое здание - здание МББУ производственной базы п. Ужовка (производственное), площадь: общая 755,00 кв.м, инвентарный номер: 04141, литер: 13К, этажность: 1Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.07.201806.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817353Подведение итогов не позднее Лот №3: Нежилое здание - здание МББУ производственной базы п. Ужовка (производственное), площадь: общая 755,00 кв.м, инвентарный номер: 04141, литер: 13К, этажность: 1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №3: Нежилое здание - здание МББУ производственной базы п. Ужовка (производственное), площадь: общая 755,00 кв.м, инвентарный номер: 04141, литер: 13К, этажность: 1
Начальная цена
1 230 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
123 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
70.12.13.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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