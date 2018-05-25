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    Главная / Торги / Перевозка по маршруту п.Чемерна-СПб, Колпино, Ижорский завод, ООО "ОМЗ-ЛП"

    Перевозка по маршруту п.Чемерна-СПб, Колпино, Ижорский завод, ООО "ОМЗ-ЛП"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2018 13:0025.05.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817360Дата и время окончания срока приема заявок оказание мультимодальных перевозок и оказание транспортно-экспедиционных услугКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817360

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Перевозка по маршруту п.Чемерна-СПб, Колпино, Ижорский завод, ООО "ОМЗ-ЛП"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 16:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2160

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Anton.Shubarov@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шубаров Антон Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание мультимодальных перевозок и оказание транспортно-экспедиционных услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2018 13:00 GMT +325.05.2018 13:0025.05.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817360Дата и время окончания срока приема заявок оказание мультимодальных перевозок и оказание транспортно-экспедиционных услугКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2018 13:0025.05.2018 13:0025.05.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817360Дата и время вскрытия заявок оказание мультимодальных перевозок и оказание транспортно-экспедиционных услугКолпино

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.05.201825.05.2018 16:0025.05.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817360Подведение итогов не позднее оказание мультимодальных перевозок и оказание транспортно-экспедиционных услугКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание мультимодальных перевозок и оказание транспортно-экспедиционных услуг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    20 тонн/3-4 перевозки в месяц

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод дом б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата в течение 30 календарных дней с момента предоставления оригиналов отгрузочных документов (ТТН, счет-фактура)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    23.52.10.120

    Известь гашеная (гидратная)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    извещение

    18.05.2018

    договор

    18.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Известь строительная гашеная"

    Кол-во: 20

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