www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806499507
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бытовой химии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 16:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123100, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, помещение 721
Почтовый адрес
123100, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, помещение 721
Контактный телефон
+7 495 221-38-94
Факс
--
Адрес электронной почты
V.Kiselev@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Закупки и тендеры Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бытовой химии
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бытовой химии
Начальная цена
982 801,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 828,01 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АЛЬКОР
Все закупки и тендеры АО АЛЬКОР
Адрес местонахождения
123100, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, помещение 721
20.41
20.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.