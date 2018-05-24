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    Главная / Торги / Закупка серверов для нужд Ямал СПГ

    Закупка серверов для нужд Ямал СПГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2018 15:0024.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверов для нужд Ямал СПГМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817358

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка серверов для нужд Ямал СПГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 16:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение к участию в закупке

    Документация закупки

    Форма коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Ivan.Fedorov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Иван Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка серверов для нужд Ямал СПГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2018 15:00 GMT +324.05.2018 15:0024.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверов для нужд Ямал СПГМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2018 15:0024.05.2018 15:0024.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817358Дата и время вскрытия заявок Поставка серверов для нужд Ямал СПГМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2018 15:0015.06.2018 15:0015.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817358Подведение итогов не позднее Поставка серверов для нужд Ямал СПГМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 15:0015.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817358Подведение итогов не позднее Поставка серверов для нужд Ямал СПГМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка серверов для нужд Ямал СПГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией закупкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией закупки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приглашение к участию в закупке

    18.05.2018

    Документация закупки

    18.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервер DELL PowerEdge R730 (Spec 21)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Сервер DELL Powervault NX400 (Spec 19)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Сервер DELL PowerEdge R520 (Spec 18)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Сервер Dell R630 for NMS (Spec17) RAID 1 +RAID 5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Сервер Dell R720 for UGS (Spec 16)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Сервер Dell MD1400 (Image Backup Server)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Сервер Dell PowerEdge R630 with RAID1 (Image Backup Server) (Spec14)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Сервер Dell PowerEdge R320 with RAID1 (Security Server in DMZ) (Spec12)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Сервер Dell R720 for Backup System (Spec9) RAID1+RAID5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Сервер Dell R730 for PMIS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Сервер Dell PowerEdge R320 with RAID1 (Spec6)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Сервер Dell Precision R7910 with PCoIP Host Card for 2 Screens (Dual PSU) (Spec3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Сервер Dell Precision R7910 with PCoIP Host Card for 4 Screens (Spec1)"

    Кол-во: 1

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